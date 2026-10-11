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Adıyaman'da taksicilerin ilk kalıcı durağı açıldı

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde konteynerde çalışan taksiciler için Altınşehir’de ilk kalıcı taksi durağını açtı; zorlukları azaltmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da taksicilerin ilk kalıcı durağı açıldı

Altınşehir'de kalıcı durak hizmete girdi:

Adıyaman Belediyesi, taksici esnafının talebi üzerine Altınşehir Mahallesi'nde şehrin ilk kalıcı taksi durağını hizmete açtı. 6 Şubat depremlerinin ardından konteynerlerde hizmet vermeyi sürdüren taksici esnafı için yapılan durak, yazın sıcak ve kışın soğuk hava şartlarında yaşanan çalışma zorluklarını azaltmayı amaçlıyor.

Başkan ve meclis üyeleri esnafla buluştu:

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve belediye meclis üyeleri yeni taksi durağını ziyaret ederek esnafla görüştü. Ziyarette, esnafın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan uygulamanın kentte ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de hayata geçirileceği belirtildi.

Taksici esnafına daha rahat çalışma ve dinlenme alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan yetkililer, projenin özellikle aşırı sıcak veya soğuk havalarda çalışma koşullarını iyileştireceğini ifade etti. Belediye, altyapı ve üstyapı çalışmaları dışında esnafın mesleğini daha konforlu şartlarda icra edebilmesi için de adımlar atıldığını kaydetti.

Esnaftan memnuniyet ve teşekkür:

Yeni durağın hizmete açılmasından memnuniyet duyan taksici esnafı, taleplerinin karşılanmasından dolayı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti. Belediye, Altınşehir'de başlatılan uygulamanın ihtiyaç belirlenen diğer mahallelerde de uygulanacağını ve esnafla iletişimi sürdürmeyi hedeflediğini duyurdu.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TAKSİCİ ESNAFININ TALEBİ ÜZERİNE YAPILAN İLK KALICI TAKSİ DURAĞI...

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TAKSİCİ ESNAFININ TALEBİ ÜZERİNE YAPILAN İLK KALICI TAKSİ DURAĞI, ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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