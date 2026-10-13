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Adıyaman’da toplum afet bilinci için AFAD tanıtım noktası kuruldu

13 Ekim'de Adıyaman Kent Meydanı'na kurulan AFAD tanıtım noktasıyla vatandaşlara afet hazırlığı, arama ve kurtarma ekipleri tanıtıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’da toplum afet bilinci için AFAD tanıtım noktası kuruldu

Afet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi:

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Adıyaman Kent Meydanı'na kurulan AFAD Tanıtım Noktası, vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla açıldı. Etkinlikte hedef, toplumda afet farkındalığını artırmak ve güvenli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması olarak belirlendi.

Ekiplerin ve ekipmanların tanıtımı:

Etkinlikte AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Arama Kurtarma ekipleri, Adıyaman Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ve YESEVİ Arama Kurtarma ekipleri tanıtım stantları açtı. Stantlarda arama ve kurtarmada kullanılan araçlar ile gereçlerin tanıtımı yapıldı ve ziyaretçilere bu ekipmanların işlevleri hakkında bilgi verildi.

Toplumsal farkındalık ve katılımcı etkileşimi:

Etkinlikle amaçlanan, kent sakinlerinin olası afetlere karşı hazırlıklı hale gelmesine katkı sağlamak. Organizasyon bilgilendirici sunumlar ve tanıtımlarla afet öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili temel davranışların öğretilmesine odaklandı. Katılımcıların ekiplerle doğrudan görüşmesi ve ekipmanları yerinde görmesi, mesajların halka ulaşmasını kolaylaştırdı.

ADIYAMAN’DA 13 EKİM ULUSLARARASI AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARI...

ADIYAMAN’DA 13 EKİM ULUSLARARASI AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARI AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA AFAD TANITIM NOKTASI KURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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