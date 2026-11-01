Adıyaman'da üniversitede Gazze paneli

Adıyaman üniversitesinde Gazze paneli

Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası hukuk ve sivillerin yaşam hakları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bedri Aydoğan, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Said Cevizli, belediye başkanları, yargı temsilcileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

panelin gündemi:

Sözü edilen konular, Gazze'de yaşanan insani dramın boyutları, uluslararası hukukun uygulanması ve sivillerin, özellikle çocukların, yaşam haklarının korunması üzerineydi. Etkinlik, bölgedeki durumla ilgili hazırlanan video gösterimi ile başladı ve ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in moderatörlüğünde panel oturumu gerçekleştirildi.

konuşmacıların değerlendirmeleri:

Panelde 2. ve 3. Dönem Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, "Gazze ve Türkiye’nin Barış Vizyonu" başlıklı sunumunda Filistin topraklarındaki gelişmeleri ve saldırıların uluslararası hukuk açısından değerlendirmesini paylaştı; kalıcı barış için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıtay Üyesi Dr. Hamit Yelken, "Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Yaşam Hakkı ve Gazze" sunumunda çocukların yaşam, eğitim, sağlık ve rehabilitasyon haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Nihat Bulut ise insan hakları sözleşmeleri perspektifinden sivillerin korunması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesine dair analizler sundu.

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Sait Öner de "Hukuk ve Ahlak Perspektifinden Boykot" başlıklı konuşmasında boykotun hukuki ve ahlaki temelleri ile toplumsal duyarlılık ve sosyal adalet açısından taşıdığı önemi ele aldı.

tartışma ve sonuçlar:

Panel, konuşmacıların sunumlarının ardından katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlanmasıyla interaktif bir tartışmaya dönüştü. Oturum sonunda konuşmacılara belge takdim edildi. Etkinlik, Gazze'deki insani durumun uluslararası hukuk bağlamında değerlendirilmesi ve küresel toplumun sorumluluklarının hatırlatılması açısından sona erdi.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN PANELDE GAZZE’DE YAŞANAN İNSANİ KRİZ, ULUSLARARASI HUKUK, SİVİLLERİN YAŞAM HAKKI VE ULUSLARARASI TOPLUMUN SORUMLULUKLARI ELE ALINDI.