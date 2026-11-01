istanbul maratonu boğazda coşku ve renkli görüntülerle tamamlandı

maratonun rotası ve katılımcı sayıları:

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona 143 ülkeden toplam 45.679 kişi kayıt yaptırdı. Yarış beş farklı kategoride düzenlendi; kayıtların 8.427'si 42 kilometrelik maraton için, 14.781'i 15,5 kilometrelik yarış için, 17.471'i kurumsal koşu için, yaklaşık 5.000'i ise halk koşusu kategorisi için yapıldı. Programda ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da yer aldı.

Start, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde verildi ve ana yarışta atletler köprüden Avrupa Yakası'na geçti. Sporcular Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşıp, Kennedy Caddesi'ni takiben Bakırköy yönüne ilerlediler. Dönüşün ardından sahil yolu ile Gülhane Parkı rotası izlenerek Sultanahmet Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde parkur tamamlandı.

halk koşusu ve renkli anlar:

Yaklaşık 5 bin kişilik halk koşusu etabında katılımcılar köprü üzerinde yürümenin ve İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde ilerlemenin keyfini yaşadı. Etkinlikte 7'den 70'e binlerce kişi, renkli kıyafetler ve bayraklarla yürüyerek bol bol fotoğraf ve video çekti; ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Katılımcıların duyguları da gün boyunca öne çıktı. Sebiha Amar, "20 senedir falan yürüyorum. Şu tepede oturuyoruz. Güzel bir etkinlik, köprüyü geçmek daha hoş bir şey. Böyle değişik bir şey oluyor senede bir. Hava da güzel, her sene de böyle güzel oluyor zaten" dedi.

Zehra Uzuner etkinliğe katılmaktan memnuniyetini, "Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz buraya katıldığımız için. Çok beklediğimiz bir etkinlikti, katılamıyorduk çünkü kontenjan hep dolu oluyordu. Bu sene şans bizden yana" sözleriyle dile getirirken, Elçin Özbey yaklaşık 10 yıldır bu etkinliğe katılmayı beklediklerini belirtti.

Etkinliğe İzmir'den katılan Neşe Aydemir ise yaşadıklarını şöyle aktardı: "Gerçekten güzel bir etkinlik, şahane bir organizasyon ve içinde olmak eee çok heyecan verici. İzmir'de yaşıyorum. Dün sabah saatlerinde yola çıkmıştım günü burada geçireyim istemiştim ama arabam bozuldu. Aşağı yukarı bin kilometreye yakın bir yol yaptım gelebilmek için, defalarca tamirciye gittim, yola çıktım bozuldu tekrar döndüm. Ama yine de sabaha karşı burada oldum ve katıldım."

Çocuk katılımcılardan Hatice Kübra Tunç duygularını, "Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir şey yaşıyorum. İlk defa köprüyü böyle yürüyorum koşu halinde. Heyecanlıyım. Eğlenceli ve güzel bir ortam var" diyerek paylaştı. Ailecek katılan Özdemir ve Hira Akpınar ise etkinliğin atmosferine değinerek, "Çok güzeldi, köprüde yürümek harika bir his. Program çok güzel. Geçen senelere nazaran bu sene biraz geç başladı ama hava güzel, atmosfer güzel, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

organizasyon ve şehir görüntüleri:

Organizasyon, farklı kategorilerdeki geniş katılımcı profiliyle dikkat çekti; hem elit atletlerin hem de amatör katılımcıların bir arada olduğu maraton, İstanbul'un ikonik mekanlarını koşu rotasına dahil ederek şehrin spor ve turizm değerini öne çıkardı. Gün boyu süren yarışta güvenlik, sağlık ve lojistik hizmetleri etkin biçimde sunularak, bitiş alanında coşkulu anlar yaşandı.

Maratonun kapanışında katılımcılar ve izleyiciler, İstanbul Boğazı'nı ve tarihi yarımadayı sahne alan görselliğin tadını çıkarırken, etkinlik bir kez daha şehrin uluslararası spor etkinlikleri takvimindeki yerini güçlendirmiş oldu.

48'inci İstanbul Maratonu her yaştan katılımla renkli görüntülere sahne oldu