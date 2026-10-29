Adıyaman'da yağışla kayganlaşan yolda motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

olayın gelişimi:

Adıyaman'da yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir motosiklet devrildi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.A. idaresindeki 34 AEC 255 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak devrildi ve kazada sürücü yaralandı.

ilk müdahale ve tedavi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı M.A., müdahalenin ardından götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın oluş nedenlerine ilişkin inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA, YAĞIŞTAN DOLAYI KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.