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Bursa'da yağmur altında müzikle yükselen cumhuriyet coşkusu

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 29 Ekim konserinde Can Bonomo yağmura rağmen sahnede kaldı; vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da yağmur altında müzikle yükselen cumhuriyet coşkusu

Bursa'da yağmur altında müzikle yükselen cumhuriyet coşkusu

Bursa'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alan Can Bonomo, sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, akşam boyunca etkili olan yağmura rağmen konser alanını terk etmeyen vatandaşlar şarkılara eşlik ederek coşkuyu canlı tuttu.

Konserin atmosferi ve seyirci tepkileri:

Yağmurun getirdiği zorluğa rağmen katılım yüksek kaldı. Sahnede enerjik bir performans sergileyen Can Bonomo, repertuvarındaki tanınmış parçaları seslendirirken izleyiciler de tempo tuttular ve zaman zaman şarkıları hep birlikte söylediler. Konser alanında oluşan renkli görüntüler ve yağmura meydan okuyan kalabalığın temposu geceye damga vurdu.

Başkanın kutlama konuşması ve etkinliğin devamı:

Etkinlik öncesinde sahneden vatandaşlara hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve kutlama mesajının ardından konser programı sürdü. Başkanın konuşması sonrası müzik ve coşku daha da belirginleşti; her parça sonrası alkışlar uzun süre devam etti.

Gecede hem sanatçının performansı hem de katılımcıların dayanışması öne çıktı. Yağmura rağmen alanda kalan vatandaşlar, müzik eşliğinde Cumhuriyet sevincini paylaşarak geceyi anlamlı kıldı.

Bursa’da yağmura rağmen Can Bonomo ile Cumhuriyet coşkusu

Bursa’da yağmura rağmen Can Bonomo ile Cumhuriyet coşkusu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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