Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,7534 +0,32%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.448,47 -0,66%
EUR/USD 1,1171 +0,12%
Brent Petrol 111,00 -0,57%
--°

Kilis’te protokol cumhuriyetin 103'üncü yılını resepsiyonda kutladı

Kilis Polis Evi'nde düzenlenen resepsiyona Vali Ömer Kalaylı ve protokol katıldı; program dua, konuşma ve Erdoğan'ın görüntülü mesajıyla sona erdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis’te protokol cumhuriyetin 103'üncü yılını resepsiyonda kutladı

Kilis’te Cumhuriyet’in 103’üncü yılı resepsiyonla anıldı

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Polis Evi’nde düzenlenen resepsiyona kent protokolü yoğun katılım gösterdi. Tören, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle yapılan resmi programların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

törenin açılışı ve katılımcılar:

Resepsiyona Kilis Valisi Ömer Kalaylı başta olmak üzere vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kaymakam adayları, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. Tören, Kilis İl Müftüsü Zahit Demirel’in duasıyla başladı; Demirel dua sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı.

vali kalaylı'nın mesajı ve program akışı:

Resepsiyonda konuşan Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün tarih boyunca hürriyetinden ve istiklalinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin bağımsızlık iradesini Cumhuriyet’le taçlandırışının 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla, coşkuyla kutluyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle en çetin şartlarda bile istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak bu kutlu günün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz"

Konuşmanın ardından protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajını izledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve müzik sunumuyla son buldu.

Kilis’te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Kilis’te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudurnu'da geceyi aydınlatan cumhuriyet yürüyüşü
images

Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı
images

Zonguldak'ta bayram ışıkları: 103. yıl fener alayı yürüyüşünde birlik ve coşku
images

Erzurum'da 103. yıl coşkusu: valilik töreninde birlik ve eğitim vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında birlik: Can Bonomo ile cumhuriyet coşkusu

Uçak ambulansla İstanbul'a nakledilen 20 haftalık Ertuğrul bebeğin tedavi yolculuğu

Piyasaya ek arz hamlesi: AB üyesi 12 ülke stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil açmayı taahhüt etti

Büyükçekmece'de fener alayıyla cumhuriyete vefa yürüyüşü

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek