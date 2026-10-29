Kilis’te protokol cumhuriyetin 103'üncü yılını resepsiyonda kutladı

Kilis’te Cumhuriyet’in 103’üncü yılı resepsiyonla anıldı

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Polis Evi’nde düzenlenen resepsiyona kent protokolü yoğun katılım gösterdi. Tören, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle yapılan resmi programların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

törenin açılışı ve katılımcılar:

Resepsiyona Kilis Valisi Ömer Kalaylı başta olmak üzere vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kaymakam adayları, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. Tören, Kilis İl Müftüsü Zahit Demirel’in duasıyla başladı; Demirel dua sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı.

vali kalaylı'nın mesajı ve program akışı:

Resepsiyonda konuşan Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün tarih boyunca hürriyetinden ve istiklalinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin bağımsızlık iradesini Cumhuriyet’le taçlandırışının 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla, coşkuyla kutluyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle en çetin şartlarda bile istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak bu kutlu günün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz"

Konuşmanın ardından protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajını izledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve müzik sunumuyla son buldu.

Kilis’te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi