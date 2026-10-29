Göreme'de peribacasının göçmesi üç kişinin ölümüne yol açtı

Göreme'de peribacası yıkıldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan bir peribacası çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ve yaralanma olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Ekipler çöken kayalıkların altında arama çalışması yürüttü. İlk açıklamalarda ölü sayısının 2 olduğu belirtilirken, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Bölgedeki müdahale ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

Can kaybı ve yaralananlar

Çökmenin ardından kayalıkların altında kalan ve hayatını kaybedenlerin isimleri tespit edildi: Fatih Eray Tuna (31), Begüm Çetinkaya Tuna ve Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37). Ayrıca, kayalıkların altında kalarak yaralanan 3'ü Fransız turist, 2'si Türk olmak üzere 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kapadokya’da çöken peribacasının altında kalarak, hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu