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Sofrada başlayan kavga babanın ölümüne yol açtı

Kırıkkale'de yemek sırasında çıktığı iddia edilen tartışmada H.K.A. (37), babası Veli Aydoğdu'yu (60) ekmek bıçağıyla öldürdü; şüpheli suç aletiyle yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sofrada başlayan kavga babanın ölümüne yol açtı

Olayın gelişimi:

Kırıkkale'nin Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) yemek sofrasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A.'nın, babasını belinden ekmek bıçağıyla yaraladığı bildirildi.

Ağır yaralanan Aydoğdu, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Veli Aydoğdu kurtarılamadı.

Soruşturma ve delil çalışması:

Olay sonrası polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti olarak belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı delil çalışması yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Oğlu babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Oğlu babasını bıçakla öldürdü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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