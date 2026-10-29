Piyasaya ek arz hamlesi: AB üyesi 12 ülke stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil açmayı taahhüt etti

Piyasaya sürülecek miktar ve katılımcılar

Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmek amacıyla bu ay varılan G7 anlaşması doğrultusunda stratejik rezervlerinden toplam 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi taahhüt etti. Ortak açıklamada, söz konusu miktarın yaklaşık 20,5 milyon varilinin dizel olduğu belirtildi.

Açıklamaya Fransa, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Belçika, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç katıldı. Ortak metin, G7 ülkelerinin daha önce duyurduğu 100 milyon varil dizel ve ham petrolün piyasaya sürülmesine ilişkin kararın ardından yayımlandı.

taahhüdün zamanı ve beklenen etkisi:

Ortak açıklamada, rezervlerden çıkarılacak miktarın 2027 yılı ocak ayı sonuna kadar piyasaya sürüleceği kaydedildi; ayrıca basın toplantısında bu miktarın 15 Ocak'a kadar çıkarılmasının planlandığı ifade edildi. AB Komisyonu yetkilileri, bunun bölgesel piyasa dengeleri ve fiyatlar üzerinde etkisi olacağını, etkilerin Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ile birlikte izleneceğini vurguladı.

Yetkililer, rezervlerin piyasaya sürülmesinin fiyatları düşürme potansiyeline sahip olduğunu ancak bunun tek başına yüksek fiyatları ortadan kaldırmayacağını da belirtti. Açıklamada, taahhüdün AB’nin yaklaşık dört günlük tüketimine denk geldiği ifade edildi.

komisyon üyesinin değerlendirmesi ve jeopolitik vurgular:

Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Dan Jorgensen, Lüksemburg’da düzenlenen ortak basın toplantısında enerji bakanlarının zor bir kışla karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını söyledi. Jorgensen, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle hem doğal gaz hem de petrol ürünlerinde yüksek fiyatlar beklediklerini ifade etti.

Jorgensen, vatandaşların faturalarını ödeyememelerinin piyasadaki arz miktarının önemini azaltacağını vurgulayarak, "Faturanızı ödeyemiyorsanız piyasada ne kadar gaz bulunduğunun pek manası kalmaz" dedi. Ayrıca, dizel fiyatlarının bu kış yüksek olacağına dair uyarısını yineledi ve bunun mevcut jeopolitik durumun bir sonucu olduğunu belirtti.

Basın toplantısında, bazı katılımcıların Rus gazına ilişkin yasakların yeniden değerlendirilmesi çağrılarıyla ilgili soruya Jorgensen, şu an uygulanan yasağın geçerliliğinin korunduğunu söyledi. Rusya’yı enerji tedarikini bir şantaj aracı olarak kullanmakla suçlayan Jorgensen, Avrupa’nın Rus gazından elde edilen gelirlerin savaş finansmanına katkıda bulunduğunu savunarak, "Hayır, Rus gazı satın almaya başlamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, piyasaya sürme kararının maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlaması hedefiyle atılan adımlardan biri olduğunu, etkilerini izlemeye devam edeceklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, enerji arzına ilişkin kaygıları hafifletmek amacıyla bu ay varılan G7 anlaşması doğrultusunda ocak ayı sonuna kadar sratejik rezervlerinden 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi taahhüt etti.