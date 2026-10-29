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Büyükçekmece'de fener alayıyla cumhuriyete vefa yürüyüşü

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde düzenlenen fener alayında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü; İstiklal Marşı heykel önünde okundu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Büyükçekmece'de fener alayıyla cumhuriyete vefa yürüyüşü

Fener alayı Sinanoba Mahallesi'nde gerçekleştirildi:

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinanoba Mahallesi'nde düzenlenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Kemal Çebi ile birlikte ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar taşıyan vatandaşlar katıldı.

Heykel önünde birlik ve coşku:

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından cadde üzerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin önünde İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, 29 Ekim coşkusunu sloganlar ve bayraklarla ifade etti.

Vatandaşların sözleri:

Yürüyüşe katılan İlyas Güven, "Cumhuriyet’in 103 yaşına girmesi bizim için büyük bir sevinç çünkü bu ebedi bir şey. Fakat Türkiye Cumhuriyeti büyük önder Atatürk’e çok şey borçlu. Bizler de çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ancak minnettarlığımızla ödemek zorundayız. Atatürk cumhuriyeti en güzel şekliyle bıraktı. Bunun değerini bilmek, bunu yaşatmak, bunu her şeyle benliğimizle benimsemek lazım. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın halkımız" dedi.

Büyükçekmece’de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla yaşandı

Büyükçekmece’de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla yaşandı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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