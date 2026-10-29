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Toledo'daki tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi, kral ve kraliçe hastaneyi ziyaret etti

İspanya'nın Toledo kentinde iki yüksek hızlı trenin çarpışmasında ölü sayısı 74'e çıktı; Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia yaralılarla ve yakınlarla görüştü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Toledo'daki tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi, kral ve kraliçe hastaneyi ziyaret etti

kaza ve bilanço:

İspanya Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha'ya bağlı Toledo ilinde çarpışması sonucu ölü sayısı 74'e yükseldi. Olayın ardından kurtarma ekipleri ve sağlık personeli bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor; yaralılar tedavi için hastanelere sevk edildi ve yakınları yetkililer tarafından bilgilendiriliyor.

kraliyet çifti hastaneyi ziyaret etti:

Programa alınan görevlerini iptal eden Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, Toledo'ya gelerek Toledo Üniversitesi Hastanesi'nde kazada yaralananlarla ve yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü. Kraliyet çifti, kurtarma ekiplerini karşıladı, çalışmalar için teşekkür etti ve Kral Felipe olayı "korkunç bir kaza" olarak nitelendirip hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

resmi programlar ve ulusal yas:

İspanya Kraliyet Sarayı, kazanın ardından gelecek günlerde planlanan resmi programları askıya aldı. Bu karar, bugün itibarıyla başlayan 3 günlük ulusal yas ile aynı döneme denk geliyor; yas kapsamında Madrid ve Kanarya Adaları'ndaki etkinlikler de iptal edildi. Yetkililer, soruşturma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini açıkladı.

İSPANYOL YETKİLİLER, MADRİD-ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA...

İSPANYOL YETKİLİLER, MADRİD-ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 74’E YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLARKEN, İSPANYA KRALI VI. FELİPE VE KRALİÇE LETİZİA TOLEDO KENTİNDEKİ BİR HASTANEDE KAZADA YARALANANLAR VE YAKINLARINI KAYBEDENLERİN AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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