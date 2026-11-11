Adıyaman’da yeni yaşam alanı: 30 bin metrekarelik Atatürk parkı 21 Kasım’da açılıyor

Atatürk Parkı açılışa gün sayıyor:

Adıyaman Belediyesi tarafından kentin sosyal yaşamını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen 30 bin metrekarelik Atatürk Parkı, yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Temeli Mart 2026’da atılan park, 21 Kasım tarihinde düzenlenecek törenle kapılarını halka açacak.

Proje, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin girişimleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destek sayesinde süratle ilerledi. Başkan Tutdere, parkta yaptığı incelemelerde yetkililerden son durum ve açılış hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Kentin yeni sosyal donatıları:

Park, farklı yaş gruplarına yönelik donatılarıyla dikkat çekiyor. Alanda fitness aletleri, voleybol ve basketbol sahaları yer alacak. Çocuklara ayrılan toplam 1.000 metrekarelik oyun alanında salıncak, tırmanma grubu, dönence ve tahterevalli gibi ekipmanlar bulunuyor.

Ayrıca proje kapsamında 700 metre uzunluğunda sentetik çim koşu yolu ve akrilik zemin kaplamalı bisiklet yolu oluşturulacak. Park içindeki gezi yollarının toplam uzunluğu ise 1.100 metre olarak planlandı; bu yollar yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların kullanımına sunulacak.

Yeşil alan ve peyzaj çalışmasının ayrıntıları:

Parkın yaklaşık 18.000 metrekarelik bölümünü çim alan oluşturacak ve otomatik sulama sistemiyle bakımı sağlanacak. Peyzaj çalışmalarında 791 ağaç ile 4 bin 400 çalı bitkisi dikilecek.

Dinlenme ve piknik alanlarında 32 çatılı piknik masası ve 52 bank yer alacak. Parkta iki meydan, yedi giriş noktası, restoran, tuvalet, su deposu ve 50 araç kapasiteli otopark gibi altyapı unsurları da bulunuyor. Tüm alana aydınlatma sistemleri yerleştirilecek ve park, ayrıca Atatürk Anıtı’na ev sahipliği yapacak.

Başkan Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere projeye katkı verenlere Adıyaman halkı adına teşekkür etti ve açılış töreninde Sayın Yavaş’ın da yer alacağını belirtti. Belediye yetkilileri, parkın kentin spor, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Adıyaman Belediyesi, bu tür projelerle kenti daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğini açıkladı.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE’NİN GİRİŞİMLERİ VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DESTEĞİYLE YAPIMINDA SONA GELİNEN ATATÜRK PARKI, 21 KASIM’DA AÇILACAK.