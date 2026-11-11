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okul çevresinde sağlıklı gıda için sıkı denetim

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul çevresindeki kantin, büfe ve marketleri tarih, hijyen ve belge yönünden denetleyerek öğrenci sağlığını koruyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

okul çevresinde sağlıklı gıda için sıkı denetim

denetimlerin kapsamı:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla okul çevresinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler il merkezinde okul çevresindeki kantin, büfe ve marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmelerde yerinde yapılıyor.

kontrollerde öncelikli noktalar:

Gıda kontrol görevlileri, denetimler sırasında ürünlerin son tüketim tarihleri, işletme ve personel hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve işletmelerin resmi kayıt belgeleri gibi unsurları titizlikle inceliyor. Ayrıca özellikle çocukların tüketimine sunulan ürünlerin güvenliği ve saklama koşulları üzerinde hassasiyetle duruluyor.

amaç ve sürdürülen çalışma yaklaşımı:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının birincil sorumlulukları arasında olduğunu belirtiyor. Akkan, denetimlerin yalnızca kontrol amaçlı olmadığını; aynı zamanda gıda güvenilirliği bilincini güçlendirmeyi ve gelecek nesillerin sağlığını korumayı hedeflediğini vurguladı. Müdürlük, güvenilir gıda konusunda taviz vermeden, kararlılıkla sürdürülecek denetimlerle hem işletmeleri hem de velileri bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

ADIYAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK VE...

ADIYAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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