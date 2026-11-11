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Öğretmenler koruyucu aile hizmetlerini yakından tanıdı

Adıyaman'da düzenlenen eğitimde öğretmenlere koruyucu aile hizmetleri, başvuru şartları ve çocukların sağlıklı gelişimi için rolü anlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğretmenler koruyucu aile hizmetlerini yakından tanıdı

Öğretmenler koruyucu aile hizmetlerini yakından tanıdı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine yönelik koruyucu aile bilgilendirme ve tanıtım eğitimi düzenlendi. Eğitimde koruyucu aile modelinin amacı ve uygulama çerçevesi hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitimde, koruyucu aile hizmetlerinin önemi üzerinde durularak, koruyucu aile olabilmenin şartları ve başvuru süreçleri ayrıntılı şekilde açıklandı. Katılımcılara, çocukların sadece temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde sevgi, şefkat ve güven ortamında büyümesinin gerekliliği ve bunun çocukların sağlıklı gelişimi ile geleceğine etkisi vurgulandı.

program ve katılımcılar:

Programa, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ün eşi Sema Küçük, Vali Yardımcısı Emine Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat katıldı. Program sonunda, çocukların huzurlu ve güvenli bir aile ortamında yetişmesine katkı sunan çalışmalarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür edildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ KAPSAMINDA, ADIYAMAN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ KAPSAMINDA, ADIYAMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK KORUYUCU AİLE BİLGİLENDİRME VE TANITIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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