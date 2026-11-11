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Vali Küçük'ten Hasancık'ta AFAD lojistik depo denetimi: afet hazırlıkları gözden geçirildi

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Hasancık'taki AFAD lojistik deposunda barınma ve temel ihtiyaç malzemelerini inceledi, stok ve hazırlıkları değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Küçük'ten Hasancık'ta AFAD lojistik depo denetimi: afet hazırlıkları gözden geçirildi

Vali Küçük'ten Hasancık'ta AFAD lojistik depo denetimi

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yaşanabilecek afetlerde vatandaşların barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hasancık Köyü'nde bulunan AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu. Ziyaret, depo kapasitesinin ve malzeme hazır bulunuşluğunun yerinde görülmesi için gerçekleştirildi.

depo ve stok incelemesi:

Vali Küçük depo içindeki yaşam malzemeleri ile teknik ekipmanları yakından inceledi. Denetim sırasında Vali Yardımcısı Efe Kılınç ve AFAD İl Müdür Vekili Nevzat Gülegen depodaki mevcut stok durumu, malzeme çeşitliliği ve lojistik hazırlıklar hakkında detaylı bilgi verdi.

afet hazırlıklarına ilişkin değerlendirme:

Alınan bilgiler doğrultusunda Vali Küçük, olası afet anlarında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin durumunu ve erişilebilirliğini değerlendirdi. Denetimin, depolama ve dağıtım süreçlerinin aksaksız işlemesini sağlamak üzere eksiklerin tespiti ve giderilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, YAŞANABİLECEK AFET DURUMLARINDA VATANDAŞLARIN BARINMA VE TEMEL...

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, YAŞANABİLECEK AFET DURUMLARINDA VATANDAŞLARIN BARINMA VE TEMEL YAŞAM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN AFAD LOJİSTİK DEPOSUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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