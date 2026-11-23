Adıyaman'da yol verme tartışmasında sürücü darp edilerek yaralandı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Hasankendi köyü yolu girişinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü darp edilerek yaralandı. Olayda aracın önü kesilerek durdurulduğu ve sürücünün araçtan indirildiği belirtildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, iddialara göre Hasan Z. adlı sürücünün önü kimliği belirsiz bir şahsın aracıyla kesildi. Arabadan indirilen Hasan Z., söz konusu şahıs tarafından darp edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

yaralının tedavi süreci:

Başına aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Hasan Z., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedaviye başvurdu. Hastanedeki müdahale sonrasında sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADIYAMAN’DA, YOL VERME MESELESİ NEDENİYLE ÖNÜ KESİLEREK DURDURULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ DARP EDİLEREK YARALANDI.