Olayın tespiti:

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafikte drift yapan bir araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayda alındı. Sistemden elde edilen görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonucu aracın sürücüsü tespit edilerek idari işlem başlatıldı.

Yaptırımın ayrıntıları:

Görüntüler doğrultusunda sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine geçici el konularak belge 60 gün süreyle geri alındı.

Olay, KGYS kameralarının trafik güvenliğinin sağlanmasında ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Trafikte kontrolsüz ve kurallara aykırı yapılan drift uygulamalarının hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğu vurgulanıyor.

Yetkililer, benzer ihlallerin tespitinde görüntü kayıtlarının takip edilmesine devam edileceğini ve kurallara uymayanlara karşı gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtiyor.

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE DRİFT YAPTIĞI KGYS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU.