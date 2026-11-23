Aşağı Çarşı'da yürütülen çalışmalar:

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Eski Saray Caddesi olarak bilinen Aşağı Çarşı'da devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma alanında ekiplerden projeye ilişkin bilgi alan Arıkan, uygulamanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Uygulama detayları:

Belediye ekipleri, yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhta yürütülen çalışmalarda yeni kaldırımlar ve aydınlatma sistemleri kuruyor. Yapılan düzenlemeler, mevcut üstyapının yenilenmesi ve sokak donanımının modernize edilmesi ekseninde planlandı.

Beklenen etkiler:

Çalışmalar tamamlandığında Aşağı Çarşı’da araç trafiğinin rahatlaması ve yaya ulaşımının daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Yetkililer, projenin etaplar halinde sürdürülerek bölge kullanımının kolaylaştırılacağını ve esnaf ile vatandaşların konforunun artırılacağını ifade etti.

BİNGÖL’DE AŞAĞI ÇARŞI’DA 4 KİLOMETRELİK ÜSTYAPI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR