Orta ve Doğu Karadeniz için meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan uyarıda, 24 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde başlaması beklenen sağanak yağışların zamanla Doğu Karadeniz genelinde etki alanını genişleteceği belirtildi. MGM, yağışların bazı yerlerde 21-60 kg/m2 aralığında lokal olarak kuvvetli olacağını bildirdi.

etkinin yayılımı ve zaman aralığı:

Açıklamaya göre sağanak yağışlar 24 Kasım Salı günü sabah saatlerinden başlayıp, 24 Kasım Salı saat 10.00 ile 25 Kasım Çarşamba saat 12.00 arasındaki süreçte daha yoğun olmak üzere bölge genelinde sürecek. İç ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

riske karşı uyarılar ve alınması gereken önlemler:

MGM, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat çekti. Kar yağışının görülmesi beklenen alanlarda ise buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı. Özellikle 1000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücüler ve bölge halkına olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını; sel ve heyelan riski olan alanlardan uzak durulmasını, ulaşımda zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini ve araçlarda gerekli ekipmanların bulundurulmasını önerdi. MGM, 24-25 Kasım arasındaki dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını yineledi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM), ORTA KARADENİZ KIYILARI İLE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.