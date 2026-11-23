Afyonkarahisar'da jandarmanın bir haftalık denetimi 28 arananı yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde yürüttükleri yol kontrol ve devriye faaliyetleri sonucu toplam 28 aranan şahsı yakalayarak adliyeye sevk etti.

suç türlerine göre dağılım:

Denetim ve operasyonlarda yakalanan şahısların suç türleri arasında siber suçlardan 3, narkotik suçlardan 7, kaçakçılık suçlarından 2 ve diğer suçlardan 16 kişi yer aldı. Bu tespitler, jandarma ekiplerinin hem yol kontrolleri hem de devriye çalışmalarını yoğunlaştırmasıyla sağlandı.

yargı süreci ve kurumun açıklaması:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Operasyonların detayları ve yakalanan şahısların sorgulanmasına ilişkin bilgiler, soruşturmanın seyrine göre ilgili merciler tarafından paylaşılmaya devam edecek. Jandarma yetkilileri, vatandaşların emniyetini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN 16-22 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL KONTROL VE DEVRİYE FAALİYETLERİNDE TOPLAM 28 KİŞİ YAKALANDI, 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.