Sarıyer'de arama devam ediyor:

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslan haberinin ardından bölgeye İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı ve arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede alınan tedbirler:

Yetkililer çevredeki villaları ve açık alanları tararken, bölgede giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Vatandaşlara evlerine çekilmeleri uyarısı yapıldı; bazı kapılar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Jandarma ekipleri ile çevre güvenlik personeli arama faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor.

Komşuların anlattıkları ve endişeler:

Olaydan etkilenenlerden Asya Filiz Güneş, aslanın kendi evinin yakınlarında görüldüğünü belirterek, bölgedeki tedirginliğe dikkat çekti. Güneş, "Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" dedi.

Güneş, gece 00.00 civarında eve geldiklerini, olay yerinde yoğun insan ve jandarma akını olduğunu, ancak güvenlik nedeniyle kapıların kapatıldığını söyledi. "Her anne-baba gibi biz de kaygılıyız," diyen Güneş, aslanın kim tarafından beslendiği ve olası eş veya yavru olup olmadığı konusunda da soru işaretleri olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, "Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir yaratık ülkemize nasıl girdiriliyor" ifadelerini kullanan Güneş, bölge sakinlerinin yaşadığı huzursuzluğu özetledi.

Aramalar ve halkın uyarıları:

Yetkililer, vatandaşlardan panik yapmamalarını ve güvenlik talimatlarına uymalarını isterken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bölge halkı ise olayın aydınlatılması ve alanda olası başka hayvan olup olmadığının tespit edilmesi için yetkililerden hızlı bilgi bekliyor.

Asya Filiz Güneş ile diğer mahalle sakinleri, hem kendi güvenlikleri hem de çocuk ve evcil hayvanların korunması adına yetkililerden hızlı ve net bir müdahale talep ediyor.

Aslanın evinin yakınında görüldüğünü ifade eden Asya Filiz Güneş: "Sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı"