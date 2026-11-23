Hakurk'ta barınma alanları boşaltıldı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk alanında bulunan 14 barınma alanını 18 Kasım tarihi itibarıyla boşalttığını bildirdi. Boşaltılan alanların mağara ve sığınak niteliğindeki yapılar olduğu, Millî Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu noktaların kullanılamaz hale getirileceği belirtildi.

Önceki boşaltmalar ve bölgesel bağlam:

Açıklamada, örgütün daha önce 8 Ekim tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason) boşalttığı hatırlatıldı. Hakurk'taki son adımla birlikte sahada yürütülen boşaltma süreçlerinin devam ettiği vurgulandı.

Boşaltılan alanların isimleri ve uygulama:

Güvenlik kaynakları tarafından verilen listeye göre Hakurk alanında boşaltılan barınma alanları şunlardır: Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur. Millî Savunma Bakanlığı, bu mağara ve sığınakların yeniden kullanılmasının önlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapacağını bildirdi.

Süreç ve hedefler:

Açıklamada, bu adımların "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" vizyonu doğrultusunda atıldığı; bölgenin güvenliği, istikrarı ve geleceğinin teminatı olmak amacıyla sürecin kararlılıkla yürütüldüğü ifade edildi. Sahadaki olumlu gelişmelerin, sürecin ilk ve en önemli safhalarından olan silahsızlanma aşamasında kaydedilen ilerlemeyi kamuoyuna yansıttığı ve bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ile siyasal istikrarına katkı sağladığına dikkat çekildi.

Metinde ayrıca, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ile alt komisyonların bu tür gelişmeleri sürekli takip ettiği; sürecin selameti ve başarılı tamamlanmasına yönelik iradenin sahadaki somut ve doğrulanabilir adımlarda ortaya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, toplumsal uyumun sağlanması ve dönüşecek kişilerin toplumla bütünleşmelerinin kolaylaştırılması hedeflerine vurgu yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK’NİN IRAK’IN KUZEYİNDEKİ HAKURK ALANINDA BULUNAN 14 BARINMA ALANINI 18 KASIM İTİBARIYLA BOŞALTTIĞI BİLDİRİLDİ.