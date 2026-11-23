Bursa'da lodos günlük yaşamı aksattı

Kentin günlük yaşamına etkileri:

Bursa kent merkezinde etkisini artıran kuvvetli lodos, cadde ve sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Dışarıda bulunan vatandaşlar, zaman zaman rüzgara karşı ilerleyebilmek için mücadele etti; bazıları savrulmamak için birbirlerine tutundu. O anlar sokak kameralarına yansıdı ve kısa süreli panik anları yaşandı.

Rüzgârın yer yer şiddetli esmesi nedeniyle açık alanlardaki yaya hareketliliği azaldı, bazı vatandaşlar korunacak alan aradı. Sokak mobilyaları ve hafif eşyaların savrulması, yaya güvenliğini tehdit etti ve normal akışta aksamalara neden oldu.

Meteorolojiden uyarı ve olası riskler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 70 kilometre, yer yer ise 80-90 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Bu koşullar altında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi fiziksel hasar riskleri öne çıkıyor.

Yetkililer ayrıca olası soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Uyarıda, halkın açıkta bulunan gevşek eşyaları sabitlemesi ve güçlü rüzgâr sırasında mümkünse dışarı çıkmamaya özen göstermesi tavsiye edildi.

Olay yerindeki kısa görüntüler, rüzgârın ani ve kuvvetli esintiler halinde geldiğini; yaya hareketinin etkilendiğini ve bazı noktalarda insanların ilerlemekte zorlandığını gözler önüne serdi. Kentte yetkililerin gözlem ve müdahalesi sürerken, vatandaşlar da uyarılara uyma çağrısını dikkate aldı.

BURSA'DA LODOS VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI