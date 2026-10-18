Eskişehir çevreyolunda çarpışma: iki kadın yaralandı, biri ağır

kaza ayrıntıları:

Eskişehir çevreyolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 43 AEK 991 plakalı araç ile İ.O. idaresindeki 60 BA 349 plakalı araç birbirine çarptı. Çarpışmanın nedeni yetkililerce henüz belirlenemedi.

yaralananların durumu:

Kazada 43 AEK 991 plakalı araçta bulunan sürücü ve bir yolcu olmak üzere iki kadın yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiler. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde ön inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve bölgedeki delilleri topladı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı, 1'i ağır