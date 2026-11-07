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M1 Konya AVM'de Anıtkabir'e sanal yolculuk

M1 Konya AVM, 10 Kasım’da 14.00-19.00 arasında VR Anıtkabir sanal turu, anma köşesi ve karanfil bırakma imkanıyla ziyaretçilerini Atatürk’ü anmaya çağırıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

M1 Konya AVM'de Anıtkabir'e sanal yolculuk

M1 Konya AVM anma etkinliğine ev sahipliği yapıyor:

Fiba CP yönetimindeki M1 Konya Alışveriş Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde ziyaretçilere yönelik özel bir anma programı hazırladı. Etkinlik, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde gün boyu sürecek etkinliklerle Atatürk’ün mirasını hatırlamayı amaçlıyor.

VR ile Anıtkabir deneyimi:

Programın merkezinde yer alan VR Anıtkabir Sanal Turu, saat 14.00 - 19.00 arasında gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla Anıtkabir’i dijital ortamda gezme fırsatı bulacak; bu deneyim, anma törenlerine fiziksel olarak katılamayanlar için de anı yaşatma imkânı sunuyor.

Anma köşesi ve katılımcıya yönelik düzenlemeler:

Etkinlik alanında ayrıca Anıtkabir maketinin yer aldığı Atatürk’ü Anma Köşesi kurulacak. Ziyaretçiler bu özel alana karanfil bırakarak, saygı ve özlemlerini ifade edebilecekler. Organizasyon, ziyaretçilerin etkinliklere kolay erişimini sağlayacak şekilde planlandı.

Genç nesillere yönelik vurgu:

M1 Konya AVM yetkilileri, hazırlanan anma programıyla özellikle genç kuşağın Atatürk’ün mirasını tanımasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Etkinlik, geleneksel anma biçimlerini teknolojik bir deneyimle birleştirerek farklı kuşakların bağ kurmasına imkân tanıyor.

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen merkezin düzenlediği program, 10 Kasım gününde ziyaretçilere hem anma hem de eğitim niteliğinde bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

FİBA CP YÖNETİMİNDEKİ M1 KONYA AVM, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE...

FİBA CP YÖNETİMİNDEKİ M1 KONYA AVM, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANLAMLI BİR ANMA PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. ZİYARETÇİLER, VR DENEYİMİYLE ANITKABİR’İ SANAL ORTAMDA ZİYARET EDERKEN, ATATÜRK’Ü SAYGI VE ÖZLEMLE ANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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