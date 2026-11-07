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Tunceli sokaklarında hacimli atıklar ikinci kez toplandı

Tunceli Belediyesi'nin yürüttüğü hacimli evsel atık toplama çalışması ikinci kez uygulandı; kullanmadıkları büyük eşyalar her ayın ilk cumartesi konteynerlere bırakılacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli sokaklarında hacimli atıklar ikinci kez toplandı

çalışmanın kapsamı ve uygulama günü:

Çevre temizliği ve kent estetiğini korumak amacıyla Tunceli Belediyesi tarafından başlatılan Hacimli Evsel Atık Toplama Çalışması kent genelinde ikinci kez gerçekleştirildi. Uygulamanın temel hedefi, sokaklarda gelişigüzel bırakılan koltuk, kanepe, yatak ve benzeri büyük hacimli eşyaların yol açtığı görüntü kirliliğini azaltmak ve ilçede düzenli bir görünüm sağlamaktır.

Vatandaşlar, kullanmadıkları büyük ev eşyalarını belirlenen tarihte konteynerlerin yanına bırakıyor; belediye ekipleri ise bu atıkları planlı şekilde toplayarak alandan kaldırıyor. Uygulama, düzenli olarak şehir estetiğine katkı sunacak biçimde sürdürülüyor.

vatandaşlara hatırlatma ve teşekkür:

Uygulamanın duyarlılık ve iş birliğiyle başarılı olduğuna dikkat çekilirken, her ayın ilk cumartesi günü dışında sokaklara bırakılan hacimli atıkların toplanmayacağı konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. Ayrıca Vali-Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Tunceli için toplama takvimine uyulmasının önemine vurgu yaparak gösterilen duyarlılık ve iş birliği nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

TUNCELİ’DE ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ SAĞLAMAK VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA BAŞLATILAN...

TUNCELİ’DE ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ SAĞLAMAK VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA BAŞLATILAN HACİMLİ EVSEL ATIK TOPLAMA UYGULAMASI İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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