Menopoz okulu 190 kadının yaşamına rehber oldu

Programın amacı ve içeriği:

Kocaeli'de düzenlenen Menopoz Okulunu tamamlayan 190 kadın, menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimler hakkında uzmanlardan eğitim aldı. Program, kadınların menopoz sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sunmak amacıyla planlandı ve toplam 5 hafta sürdü.

Eğitimler kapsamında uzman doktorlar menopozun belirtileri ve yönetimi hakkında bilgi verirken, diyetisyenler sağlıklı beslenme önerilerini, psikologlar ruhsal destek ve baş etme yollarını, fizyoterapistler ise doğru egzersiz yöntemlerini ele aldı. Katılımcılar, gündelik yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik öneriler ve farkındalık kazanımları edindi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç programın sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Menopoz, kadınların hayatında doğal bir süreç. Önemli olan bu dönemi doğru bilgiyle bilinçle ve kendimize iyi bakarak geçirmek. Bizler Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak kadınların yaşamlarının her döneminde yanlarında olmayı, ihtiyaç duydukları bilgiye ve desteğe ulaşmalarını sağlamayı önemsiyoruz. Menopoz Okulu ile kadınlarımızın hem bedenlerini hem de ruhsal değişimlerini daha iyi tanımalarına katkı sunduk. Eğitimlerimize katılarak bu süreci sahiplenen tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Son hafta: menopoz ve beyin semineri:

Programın beşinci haftasında Gönül Bahçem'de düzenlenen seminerde Müjgan Haşimoğlu "menopoz ve beyin" konusu üzerinde durdu. Seminerde menopoz döneminde beyinde meydana gelen değişimler; hafıza, dikkat, odaklanma ve duygusal durum üzerindeki etkiler ele alındı. Haşimoğlu, menopozun yalnızca hormonal ve fiziksel değişimlerden ibaret olmadığını belirtti.

Haşimoğlu ayrıca, "Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü ve uyku sorunları bu dönemde daha sık hissedilebiliyor. Ancak bu değişimleri tanımak ve doğru adımları atmak çok önemli. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve zihinsel olarak aktif kalmak beyin sağlığımızı destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Kadınlarımızın yaşadıkları değişimleri anlamlandırmaları, kendilerini ihmal etmemeleri ve gerektiğinde uzman desteği almaları gerekiyor. Menopoz bir son değil, hayatın yeni bir dönemidir" ifadelerini kullandı.

Seminerin ardından düzenlenen törende, 5 haftalık Menopoz Okulu Eğitim Programı'nı tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Program, katılanların sertifikalarını alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

KOCAELİ’DE 190 KADIN, MENOPOZ DÖNEMİNDE YAŞANAN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİMLER HAKKINDA UZMANLARDAN EĞİTİM ALDI.