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Savunmasında siyasi veda sinyali verdi: Süleyman Can beraatini istedi

Bolu'daki irtikap davasında tutuklu başkan yardımcısı Süleyman Can, market ve ruhsat suçlamalarını reddetti; siyaset yapmayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Savunmasında siyasi veda sinyali verdi: Süleyman Can beraatini istedi

Bolu'da üçüncü duruşmanın ikinci günü sürdü

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yürütülen davanın üçüncü duruşmasının ikinci günü, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte yargılanan 19 sanık arasında yer alanların ifadelerinin alındığı oturumla devam etti. Duruşma, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değil; geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda kurulan özel salonda yapıldı.

Mahkeme sürecinde, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Tutuklu olan 4 isimden biri olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can savunmasını Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla yaptı.

Market iddialarına ilişkin savunma:

Savunmasında market yetkilileriyle ilişkiye dair suçlamaları kesinlikle reddeden Can, belediyede 31 yıl çalıştığını ve 2024 yılında emekli olduğunu belirtti. Emekliliğin ardından meclis üyesi ve daha sonra başkan yardımcısı olduğuna dikkat çeken Can, marketlerle ilgili herhangi bir zorlama, bağış talebi veya reklam amacıyla görüşme yapmadığını söyledi.

Can, ifadelerinde şunları dile getirdi: "Ben hiçbir market yetkilisini aramadım. Ceza işlemlerinden sonra bazı yetkililer kendileri ziyaret etti. Müştekiler burada ifade verdi. Kimsenin telefonunu almadım ya da aldırmadım." Ayrıca, Tanju Özcan'ın öne sürülen "Ya seve seve ya da" ifadesini kendisinin duymadığını kaydetti ve marketlere yönelik herhangi bir baskı veya irtikap eyleminde bulunmadığını savundu.

Mahkeme sürecine dair Can, belediye meclisinin kararlarını iptal etme yetkisinin kendisinde olmadığını, zabıta müdürüne talimat vermediğini ve Mülkiye Başmüfettişleri'nin de kesilen cezaların yasaya uygun olduğunu belirttiğini aktardı.

Ruhsat iddialarına ilişkin savunma:

Ruhsat konusundaki suçlamalara da değinen Can, bu tür işlemlerin kendisine bağlı olmayan bir müdürlüğün alanı olduğunu söyledi. Nazmi Güzel ile ilgili olarak, kendisinin 2019'dan beri inşaat işi yaptığını bildiğini, ancak aralarında herhangi bir ilişki veya menfaat temin edilmediğini belirtti.

Can, iddialara karşı "Ne para götürdüm ne de para aldım" ifadelerini kullanarak, iddiayı ortaya koyanların ellerinde belge veya işlem kaydı varsa bunların tespit edilmesini istedi. Savunmasının sonunda, "Ben artık buradan çıktıktan sonra siyaset yapmayacağım" diyerek ailesinin yanına dönmek istediğini ve beraatini talep ettiğini dile getirdi.

Duruşmada, diğer sanıkların ve taraf avukatlarının savunmalarının alınmasına devam ediliyor; mahkeme süreci ilerleyen oturumlarda da sürdürülecek.

SÜLEYMAN CAN

SÜLEYMAN CAN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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