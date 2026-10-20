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Bodrum limanında kısa uğrak: Athena kruvaziyeri demirledi

Malta bayraklı Athena kruvaziyeri, Kos'tan gelip Bodrum Limanı'na 00.10'da yanaştı; gemide 46 yolcu (çoğunluğu Amerikalı) ve 21 personel bulunuyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum limanında kısa uğrak: Athena kruvaziyeri demirledi

Bodrum limanında kısa uğrak: Athena kruvaziyeri demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Malta bayraklı Athena isimli kruvaziyer gece yarısı limana yanaştı. Geminin gelişi bölgedeki deniz trafiğinde ve liman çevresinde hareketlilik yarattı.

gemi ve mürettebat bilgileri:

59 metre uzunluğundaki Athena, Kos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum Limanı'na 00.10'da giriş yaptı. Gemide toplam 46 yolcu ve 21 personel bulunduğu; yolcuların ağırlıklı bölümünün Amerikalı olduğu bildirildi.

gün içi program ve limandaki hareketlilik:

Kruvaziyer, Bodrum'da gün boyunca konuklarını ağırlayacak ve planlandığı üzere akşam 22.30'da Rodos Limanı yönüne hareket edecek. Geminin yanaşması ve yolcu hareketliliği liman çevresinde gözle görülür bir canlılık oluşturdu.

BODRUM’A ATHENA KRUVAZİYERİYLE 46 TURİST GELDİ

BODRUM’A ATHENA KRUVAZİYERİYLE 46 TURİST GELDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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