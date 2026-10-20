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Kentin her karışı yapılaşmak zorunda değil: Tüzmen'den bütüncül planlama çağrısı

Tarkan Tüzmen, İstanbul'daki sel sonrası zemine, yer seçimine ve havza bazlı planlamaya öncelik verilmezse afet riskinin artacağını vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kentin her karışı yapılaşmak zorunda değil: Tüzmen'den bütüncül planlama çağrısı

DAİMFED'den uyarı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkan Vekili ve İstanbul Şube Başkanı Tarkan Tüzmen, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından kentleşme ve yapılaşma kararlarında kapsamlı bir gözden geçirme çağrısı yaptı. Tüzmen, afet kaynaklı kayıpların yalnızca binaların malzeme ve taşıyıcı sistemlerine indirgenemeyeceğini, yer seçimi, zemin özellikleri ve bütüncül şehir planlamasının belirleyici olduğunu söyledi.

yapı güvenliği temel kazılmadan önce başlar:

Tüzmen, yapı güvenliğinin beton, demir veya denetim süreçleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Ona göre süreç, inşaata başlamadan önce bilimsel verilerle şekillenmeli; yanlış yer seçimi, eksik zemin araştırması ve etkisiz denetim bir araya geldiğinde doğal riskler felaketlere dönüşüyor. Zemin etütlerinin ruhsat için formalite belgeleri olmaktan çıkarılması, araştırma sonuçlarının projelere tam yansıtılması ve sahada sıkı denetlenmesi şart diye vurguladı.

sel riskine karşı bütüncül havza planlaması şart:

Tüzmen, dere yatakları ve doğal su akış güzergahlarındaki hatalı yapılaşma kararlarının tüm çevreyi tehdit ettiğini kaydetti. Dere yataklarının daraltılması, yetersiz köprü ve menfezler ile hatalı dolguların taşkın riskini artırdığına dikkat çekti ve sel güvenliğinin yalnızca parsel ölçeğinde ele alınamayacağını söyledi. Suyun toplandığı üst havzalar, arazi eğimi, betonlaşmanın yüzey akışına etkisi ve suyun izlediği doğal rota bütüncül bir yaklaşımla incelenmeli dedi.

Tüzmen ayrıca inşaat sektöründe ekonomik kazanç hesaplarının bilimsel verilerin ve kamu yararının önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. "Mühendislik disiplini farklı zemin şartlarında güvenli çözümler üretebilir; ancak bu durum her arazinin her yoğunlukta ve her kullanım amacıyla yapılaşmaya uygun olduğu anlamına gelmez." Taşkın alanlarının park, su tutma alanı veya yeşil koridor olarak korunmasının hem ekonomik hem de toplumsal açıdan değer taşıdığını söyledi.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE İSTANBUL...

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI TARKAN TÜZMEN, "HER ARAZİ YAPILAŞMAK ZORUNDA DEĞİL" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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