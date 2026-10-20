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Dağların şifa meyvesi karamuk tezgahlarda yerini aldı

Sivas’ın dağlık kesimlerinde yetişen karamuk kısa hasat döneminin ardından tezgahta yerini aldı; fiyatı kilo başına 70-100 TL arasında değişiyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dağların şifa meyvesi karamuk tezgahlarda yerini aldı

karamuk tezgahlarda: kısa hasat dönemi, yüksek talep

Sivas’ın ilçe ve köylerindeki dağlık ve yüksek kesimlerde yetişen karamuk meyvesi, kısa süren hasat döneminin ardından pazarlarda yerini aldı. Tezgâhlarda görülen meyvenin fiyatı kilo başına 70-100 TL arasında değişiyor; tüketim dönemi yaklaşık bir ay sürüyor.

kullanım şekilleri ve tüketim süresi:

Karamuk hem taze tüketiliyor hem de reçel ve komposto yapımında değerlendiriliyor. Kurutularak çay şeklinde tüketilebilen meyve, yörede uzun yıllardır bilinirken kentte yeni yeni ilgi görüyor. Hal esnafı Ethem Yıldız, meyvenin farklı şekillerde tüketildiğini belirterek, "Karamuk çileğe benzeyen bir meyvedir. Bir aylık bir tüketim dönemi vardır." ifadelerini kullandı.

sağlık iddiaları ve ilaçta kullanım:

Esnafın aktardığına göre karamuk, çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği iddiasıyla öne çıkıyor; tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolu enfeksiyonları ve prostat gibi rahatsızlıklara faydalı olduğu, ayrıca kan yapma özelliği ve C vitamini içerdiği belirtiliyor. Yıldız ayrıca meyvenin ilaç hammaddesi olarak da kullanıldığını vurguladı.

Yıldız, faydalarını öğrenenlerin tüketimi artırdığını belirterek, "Karamuk ilaçta hammadde olarak da kullanılır. Birçok derde deva bir meyve." dedi ve meyvenin şehirdeki tüketiminin zamanla yaygınlaştığını sözlerine ekledi.

BİRÇOK DERDE DEVA KARAMUK MEYVESİ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

BİRÇOK DERDE DEVA KARAMUK MEYVESİ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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