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Pervari'den Paris'e uzanan bir ömür: Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın anlatısı

Yeşilyurt'ta düzenlenen 'Bir Değer, Bir Ömür' söyleşisinde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Pervari'den Paris'e uzanan yaşamını, deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pervari'den Paris'e uzanan bir ömür: Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın anlatısı

Yeşilyurt'ta 'Bir Değer, Bir Ömür' söyleşisi gerçekleşti

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Bir Değer, Bir Ömür projesi kapsamında düzenlenen söyleşinin konuğu, ilim ve düşünce dünyasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu. Etkinlik, Malatya halkından yoğun ilgi gördü ve salonu dolduran katılımcılarla samimi bir sohbet havasında ilerledi.

Sırma'nın anıları ve meslek yolculuğu:

Programda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, "Pervari’den Paris’e: Hayatım, Hatıralarım" başlığı çerçevesinde çocukluk yıllarından akademik yaşamına, yurt dışı deneyimlerinden mesleki zorluklarına kadar uzanan kişisel ve mesleki yolculuğunu anlattı. Konuşmasında, karşılaştığı dönüm noktalarını, unutulmaz hatıralarını ve yıllar içinde edindiği tecrübeleri açık ve içten bir dille paylaştı.

Dinleyiciler, Sırma'nın hem tarihî perspektife dayanan değerlendirmeleri hem de eğitim ve kültür üzerine yaptığı vurgularla farklı kuşaklara ışık tutacak çıkarımlar elde etti. Söyleşi, katılımcılara hem bilişsel hem de kültürel açıdan zengin bir içerik sundu.

Kent Konseyi değerlendirmesi ve plaket takdimi:

Etkinlikte söz alan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, projenin amacını ve sürdürecekleri çalışmaları vurguladı. Ercan, "Bir Değer, Bir Ömür projesinin, topluma değer katmış kişilerin bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarmakta önemli bir görev üstlendiğini" belirtti ve benzer programların devam edeceğini ifade etti.

Programın sonunda Mehmet Ercan tarafından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'ya katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi. Söyleşi, katılımcılar arasında karşılıklı soru-cevaplarla son buldu ve proje kapsamında benzer buluşmaların süreceği duyuruldu.

BİR DEĞER, BİR ÖMÜR PROJESİNİN KONUĞU PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA OLDU

BİR DEĞER, BİR ÖMÜR PROJESİNİN KONUĞU PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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