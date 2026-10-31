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Erzurum'da ulaşıma 168 milyar liralık yatırım: Dallıkavak tüneli ve akıllı kavşak hizmette

Bakan Uraloğlu, Erzurum'da Dallıkavak Tüneli ile Dadaşkent-Yıldızkent kavşağını açtı; son 24 yılda ulaşıma 168 milyar 443 milyon lira harcandığını açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da ulaşıma 168 milyar liralık yatırım: Dallıkavak tüneli ve akıllı kavşak hizmette

Erzurum'da toplu açılış töreni:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde kentteki ulaşım ve iletişim altyapısında kaydedilen gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Tören kapsamında Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı resmen hizmete girdi. Bakan Uraloğlu, son 24 yılda kent genelinde ulaşıma ve iletişime 168 milyar 443 milyon lira yatırım yapıldığını duyurdu.

Dallıkavak Tüneli'nin getirdikleri:

2 bin 349 metre rakımlı zorlu bir geçitte inşa edilen Dallıkavak Tüneli, çift tüplü ve 3 bin 105 metre uzunluğunda tasarlandı. Proje ile mevcut güzergahta yer alan 8 keskin virajın kaldırıldığı; güzergâhın 4,6 kilometre kısaldığı ve kotanın 190 metre düşürüldüğü açıklandı. Bakan Uraloğlu, seyahat süresinin projenin tamamlanmasıyla 20 dakikadan 5 dakikaya indiğini belirterek, yıllık tasarruf rakamlarını paylaştı: zamandan 76,7 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere toplam 103,7 milyon lira yıllık tasarruf sağlanacağı ifade edildi.

Uraloğlu, ayrıca Erzurum–Rize eksenindeki Kırık Tüneli’nin tamamlanmasıyla toplam güzergâhın 248 kilometreden 196 kilometreye düşeceğini müjdeledi. Tünelin bölge ticareti ve ulaşım güvenliğine katkısı tören konuşmalarında sıkça vurgulandı.

Dadaşkent-Yıldızkent akıllı kavşağı ve şehir içi trafik:

Şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla hizmete alınan Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı, günlük ortalama 44 bin aracın kullandığı noktada devreye sokuldu. Tam adaptif sinyalizasyon sistemi sayesinde kavşaktaki bekleme süresi 70 saniyeden 20 saniyeye indirildi. Bu sayede yıllık tasarrufların zamandan 115 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere toplam 137 milyon lira olacağı ve karbon salınımının yılda 1.162 ton azalacağı bildirildi.

Demiryolu ve havacılık yatırımları:

Bakan Uraloğlu, Erzurum için sadece karayolu değil demiryolu yatırımlarının da öncelikli olduğuna dikkati çekti. Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında Sivas–Divriği’den başlayıp Erzurum üzerinden Gürcistan sınırına uzanan 667 kilometrelik hattın modernizasyonu için yapım ihalesinin 22 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca Erzincan–Erzurum–Kars hızlı tren hattı etüt çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Havalimanı altyapısına ilişkin veriler de paylaşıldı: yolcu kapasitesinin 2002’de 105 bin seviyesinden 2025’te 1 milyon 268 bine ulaştığı ve CAT-3 sistemi ile sis kaynaklı uçuş iptallerinin önüne geçildiği ifade edildi.

Tören ve protokol:

Törende Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile Erzurum Valisi Aydın Baruş da konuşma yaparak tünelin bölge için sağlayacağı avantajları değerlendirdi.

Konuşmaların ardından Dallıkavak Tüneli ve Dadaşkent-Yıldızkent kavşağı, törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı. Bakan Uraloğlu daha sonra TOGG ile tünelden geçti.

BAKAN URALOĞLU, ERZURUM’DA &quot;DALLIKAVAK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI&quot; İLE &quot;DADAŞKENT-YILDIZKENT YENİ...

BAKAN URALOĞLU, ERZURUM’DA "DALLIKAVAK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI" İLE "DADAŞKENT-YILDIZKENT YENİ NESİL KAVŞAĞI"NIN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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