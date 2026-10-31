Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bando kortejiyle vefa: Bafra'da öğrenciler öğretmenlerini evinde ziyaret etti

Bafra’da bando takımı öğrencileri, sağlık nedeniyle evinde istirahat eden öğretmenleri Dilek Halıcı’yı kortejle ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bando kortejiyle vefa: Bafra'da öğrenciler öğretmenlerini evinde ziyaret etti

Bafra'da öğrenciler öğretmenlerine ev ziyaretinde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle evinde tedavi gören Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Halıcı'yı unutmadı. Tören sonrası kortej oluşturan öğrenciler, öğretmenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin organizasyonu:

Öğrencilerin ziyaret talebi önce Okul Müdürü Yıldıray Baş'a iletildi. Müdür Baş konuyu Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar'a aktardı; kaymakamlık talimatıyla güzergâhta güvenlik için emniyet ekipleri önlem aldı. Bu koordinasyon sayesinde öğrenciler kortej halinde, güvenli bir şekilde öğretmenlerinin ikametgahına yönlendirildi.

Okul ve toplum arasında kurulan bağ:

Kortejdeki öğrenciler, İsmetpaşa Mahallesi Kanal Yolu üzerindeki öğretmenin evine ulaştı ve selam vererek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret, okul bandosunun kuruluşunda önemli rolü bulunan Halıcı için anlamlı bir moral desteği olarak değerlendirildi.

Bu davranış, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin okul sınırlarını aştığını ve toplumsal dayanışmanın küçük ama etkili örneklerini gösterdiğini ortaya koydu. Öğrencilerin inisiyatifi, eğitim kurumları içinde vefa ve saygı kültürünün canlı tutulmasına dair somut bir örnek olarak öne çıktı.

Ziyaretin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için yürütülen idari ve emniyet koordinasyonu, benzer girişimlerin planlanmasında izlenecek bir model teşkil edebilir. Hem okul yönetiminin hem de kaymakamlığın destek vermesi, sürecin sorunsuz işlemesine katkı sağladı.

Sonuç olarak, bando takımının ev ziyareti, hem öğretmenin moralini güçlendiren hem de öğrencilerin sosyal sorumluluk ve vefa bilincini pekiştiren bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

BAFRA İLÇESİNDE OKUL BANDO TAKIMI ÖĞRENCİLERİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN...

BAFRA İLÇESİNDE OKUL BANDO TAKIMI ÖĞRENCİLERİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN ÖĞRETMENLERİ DİLEK HALICI’YI UNUTMADI. ÖĞRENCİLER, TÖRENİN ARDINDAN KORTEJ OLUŞTURARAK ÖĞRETMENLERİNİN EVİNE GİDİP GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnhisar nar üretiminde Bilecik'i öne çıkarıyor
images

Kaymakamın saha adımı: Dr. Hacı Arslan Uzan Küpler köyünde öncelikleri değerlend...
images

Oyuncak gitardan konservatuvara: otizmli Ertuğrul’un müzikle yükselişi
images

Askeri göreve başlarken şiddete karşı bilinçlendirildiler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı kavga: kadının erkeğe saldırısı cepte kaydedildi

Çiçekçi dükkanında çıkan yangın Eskişehir'de işletmeciyi gözyaşına boğdu

Antakya'da dereye yuvarlanan araçtan üç kişi kurtarıldı

Çorum FK kazım karabekir'de ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor