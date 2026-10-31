Bando kortejiyle vefa: Bafra'da öğrenciler öğretmenlerini evinde ziyaret etti

Bafra'da öğrenciler öğretmenlerine ev ziyaretinde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle evinde tedavi gören Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Halıcı'yı unutmadı. Tören sonrası kortej oluşturan öğrenciler, öğretmenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin organizasyonu:

Öğrencilerin ziyaret talebi önce Okul Müdürü Yıldıray Baş'a iletildi. Müdür Baş konuyu Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar'a aktardı; kaymakamlık talimatıyla güzergâhta güvenlik için emniyet ekipleri önlem aldı. Bu koordinasyon sayesinde öğrenciler kortej halinde, güvenli bir şekilde öğretmenlerinin ikametgahına yönlendirildi.

Okul ve toplum arasında kurulan bağ:

Kortejdeki öğrenciler, İsmetpaşa Mahallesi Kanal Yolu üzerindeki öğretmenin evine ulaştı ve selam vererek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret, okul bandosunun kuruluşunda önemli rolü bulunan Halıcı için anlamlı bir moral desteği olarak değerlendirildi.

Bu davranış, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin okul sınırlarını aştığını ve toplumsal dayanışmanın küçük ama etkili örneklerini gösterdiğini ortaya koydu. Öğrencilerin inisiyatifi, eğitim kurumları içinde vefa ve saygı kültürünün canlı tutulmasına dair somut bir örnek olarak öne çıktı.

Ziyaretin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için yürütülen idari ve emniyet koordinasyonu, benzer girişimlerin planlanmasında izlenecek bir model teşkil edebilir. Hem okul yönetiminin hem de kaymakamlığın destek vermesi, sürecin sorunsuz işlemesine katkı sağladı.

Sonuç olarak, bando takımının ev ziyareti, hem öğretmenin moralini güçlendiren hem de öğrencilerin sosyal sorumluluk ve vefa bilincini pekiştiren bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

BAFRA İLÇESİNDE OKUL BANDO TAKIMI ÖĞRENCİLERİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN ÖĞRETMENLERİ DİLEK HALICI’YI UNUTMADI. ÖĞRENCİLER, TÖRENİN ARDINDAN KORTEJ OLUŞTURARAK ÖĞRETMENLERİNİN EVİNE GİDİP GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.