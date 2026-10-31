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Şanlıurfa’da binlerce vatandaş tirit sofrasında buluştu

Haliliye Belediyesi'nin Hazreti İbrahim Peygamber Camii'nde sabah namazı sonrası düzenlediği geleneksel tirit ikramında binlerce vatandaş birlik, paylaşma ve dayanışma içinde aynı sofrada buluştu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şanlıurfa’da binlerce vatandaş tirit sofrasında buluştu

tirit geleneği aynı sofrada buluşma geleneğini sürdürdü:

Şanlıurfa'da geleneksel hale gelen tirit ikramı, Hazreti İbrahim Peygamber Camii önünde sabah namazının ardından binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Program, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının öne çıktığı bir buluşma olarak kayda geçti.

program ve katılımcılar:

Haliliye Belediyesi'nin organize ettiği ikrama Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde camide toplanan katılımcılar, namazın ardından aynı sofrada tirit yemeği ikramından faydalandı. Etkinlikte yoğun bir katılım gözlemlendi ve program boyunca paylaşma ile dayanışma kültürüne vurgu yapıldı.

başkan canpolat'ın değerlendirmesi:

Mehmet Canpolat programda yaptığı konuşmada Allah’a şükrettiklerini belirterek Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haliliye ilçemizin Sanayi Camii’nde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Geleneksel yemeğimiz olan tirit vesilesiyle hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geliyoruz. Bu vesileyle programımıza katılan, katkı sunan kıymetli müftümüze, değerli oda başkanımıza, imamımıza ve burada bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.

müftü ramazan yıldırım'ın sözleri:

Ramazan Yıldırım da tirit ikramının belediyelerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve Şanlıurfa’nın bolluk, bereket ve cömertliğin şehri olduğunu vurguladı: Belediyelerimizin katkılarıyla bu yemeğimizi gerçekleştirmiş olduk. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mız bolluk ve bereketin, cömertliğin ifadesidir. Bu tirit ikramı da bu güzel hasletlerin en güzel vesilelerinden ve göstergelerinden biridir.

Program sonunda vatandaşlar, geleneksel buluşmanın yaşatılmasında emeği geçen Mehmet Canpolat ve belediye ekiplerine teşekkür ederek etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinlik, toplumsal dayanışmanın somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Binlerce vatandaş tirit ikramında buluştu

Binlerce vatandaş tirit ikramında buluştu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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