Adıyamanlı gazilerin KKTC gezisi kardeşlik köprüsü oldu

Adıyamanlı gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezdi

Adıyaman'da yaşayan gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)yi ziyaret etti. Gezi, Adıyaman Kahta Muharip Kahramanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen 'Onurlu Adımlar Projesi' çerçevesinde düzenlendi ve katılımcılara hem kültürel hem de duygusal açıdan anlamlı anlar sundu.

gezilen tarihi ve turistik noktalar:

Program kapsamında gaziler, Lefkoşa, Girne ve Magusanın tarihi ve turistik mekânlarını gezdi. Ayrıca Kapalı Maraş ve Beşparmak Dağları gibi bölgenin önem taşıyan alanları da ziyaret edilerek hem doğal güzellikler hem de tarihle buluşma fırsatı sağlandı.

dernekten duygusal karşılama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Adıyaman Semsur Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Bayburt, Adıyamanlı gazileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ve gazilerle bir kez daha gurur duyduklarını belirtti. Bayburt, "Memleket hasretini yüreğinde taşıyan değerli gazilerimizle bir araya gelmek, bizler için tarifsiz bir mutluluktu. Her birini tek tek kucaklayarak hasret giderdik; sohbetleriyle, hatıralarıyla ve güzel memleket kokusuyla gönüllerimizi buluşturdular. Bu vesile ile bizler de, Adıyaman’ın sıcaklığını, samimiyetini ve kardeşliğini KKTC’de yeniden hissettik. Dernek olarak gazilerimize minnet duymakta ve her zaman onların yanında olduğumuzu belirtiyoruz".

Katılımcılar arasında gerçekleştirilen geziler, gazilerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamayı hedefleyen proje çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Dernek yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ve gazilere yönelik desteklerin devam edeceğini ifade etti.

ADIYAMANLI GAZİLER KIBRIS’I GEZDİ