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Çorum'da yeni gündüz bakım evi 120 çocuğa kapılarını açtı

Çorum Belediyesi'nin 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi törenle açıldı; 120 kapasiteli tesiste şu an 45 çocuk var, eğitim, beslenme ve hijyen öncelikli.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'da yeni gündüz bakım evi 120 çocuğa kapılarını açtı

15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi törenle hizmete başladı

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından seçim vaadleri arasında yer alan proje, çalışan anne ve babaların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir tesis olarak sunuldu.

Açılışa; Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkanı eşi Feyza Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Tesisin özellikleri ve kapasite:

Tesis, 1.056 metrekare arsa alanı üzerinde konumlandırıldı; binanın oturum alanı 400 metrekare ve toplam inşaat alanı 800 metrekare olup zemin kat ile bir normal kattan oluşuyor. Kuruluş, 37-66 aylık çocuklara yönelik hizmet veriyor ve her biri 20 çocuk kapasiteli 6 etkinlik sınıfı ile toplam 120 çocuk kapasitesine ulaşıyor.

Gündüz bakım evinde ayrıca idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve depo alanlarının yanı sıra engelli, kız ve erkek çocuklarına yönelik tuvalet alanları bulunuyor.

Eğitim programı, hizmet süreci ve genişleme planları:

Tesiste yaklaşık dört aydır faaliyet yürütülüyor ve şu an 45 çocuğa hizmet veriliyor. Kurumda eğitim, bakım, beslenme, hijyen ve güvenlik öncelikli kabul ediliyor; programlarda dans, hareket, doğa, deney, keşif, hikaye ve kitap çalışmaları ile milli ve kültürel etkinlikler yer alıyor. Bu çalışmalar çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemeye yönelik olarak planlanıyor.

Açılış konuşmasında Yeliz Mercan, kreşlerin çocukların ilk kurallı ortamla tanıştığı, milli ve manevi değerlerin aktarılmasında önemli yuvalar olduğunu vurgulayarak, bu tür tesislerin çalışan anneler için vazgeçilmez ve kolaylaştırıcı olduğunu belirtti. Başkan Halil İbrahim Aşgın ise projenin şehir genelinde en az üç gündüz bakım evi hedefinin parçası olduğunu, personel seçiminde liyakatin öncelendiğini ve kısa sürede önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Belediye ayrıca hizmeti daha fazla aileye ulaştırmak için Bahçelievler ve Mimar Sinan mahallelerinde de yeni gündüz bakım evleri kazandırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Başkan Aşgın, yıl sonuna kadar kayıt yaptıranlar için uygulanacak kampanyaya değinerek kayıtların 14 bin 750 lira aylık ödemeyle yapılacağı bilgisini paylaştı ve tüm hemşehrilerini tesislere davet etti.

GÜNDÜZ BAKIM EVİ DUALARLA KAPISINI ÖĞRENCİLERE AÇTI

GÜNDÜZ BAKIM EVİ DUALARLA KAPISINI ÖĞRENCİLERE AÇTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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