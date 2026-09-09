Adli tıp raporu: Bossan davasında hemşire kusurlu bulundu

Duruşmada yeni raporun etkisi:

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu duruşmasında dosyaya ulaşan Adli Tıp Kurumu raporu, davanın seyrinde belirleyici bir gelişme olarak kayda geçti. Duruşmaya maktulün ailesi ve avukatları katıldı; aile suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Adli tıp raporunun bulguları:

Rapor, uygulamanın doktora bağlı talimat olmaksızın yapılamayacağını, yapılan işlemin tıp kurallarına aykırı olduğunu ve uygulanan enjeksiyon ile Baysal'ın ölümü arasında illiyet bağı bulunduğunu belirtti. Raporda ayrıca iğneyi yapan hemşire ile işlemde kusur bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, aile ve sonraki adımlar:

Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Aile ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Avukatın değerlendirmesi:

Maktulün avukatlarından Av. Ferhat Kurt, adli tıp raporunun dosya açısından önemli olduğunu; raporda, yapılan işlemin tıp kurallarına aykırı olduğunun, enjeksiyonun doktor direktifi olmadan yapılamayacağının ve ölümü ile enjeksiyon arasında bağ bulunduğunun oy birliğiyle belirtildiğini aktardı. Kurt, hukuki sürecin karar kesinleşinceye kadar titizlikle takip edileceğini söyledi.

Olayın geçmişi:

İddialara göre olay, üç yıl önce Gaziantep'teki Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. Trafik kazası sonrası tedavi gören ve dizine platin takılan Abdurrezzak Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımda takip edildiği ve yakınlarının düzenli ziyaretleriyle bilindiği belirtildi. Baysal'ın bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından, başka bir hastaya ait ve kas gevşetici olduğu öne sürülen bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Önceki duruşmalarda tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra öldüğünü ifade etmişti.

İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu