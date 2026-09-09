Dolar 48,4734 +0,04%
Euro 56,4376 +0,19%
Bist 14.546,17 +0,98%
Altın Gram 6.928,89 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 99,78 +1,90%
--°

Adli tıp raporu: Bossan davasında hemşire kusurlu bulundu

Adli Tıp, Gaziantep'te üç yıl önce Özel Bossan Hastanesi'nde ölen Abdurrezzak Baysal'ın ölümünde iğneyi yapan hemşirenin kusurlu olduğunu tespit etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adli tıp raporu: Bossan davasında hemşire kusurlu bulundu

Duruşmada yeni raporun etkisi:

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu duruşmasında dosyaya ulaşan Adli Tıp Kurumu raporu, davanın seyrinde belirleyici bir gelişme olarak kayda geçti. Duruşmaya maktulün ailesi ve avukatları katıldı; aile suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Adli tıp raporunun bulguları:

Rapor, uygulamanın doktora bağlı talimat olmaksızın yapılamayacağını, yapılan işlemin tıp kurallarına aykırı olduğunu ve uygulanan enjeksiyon ile Baysal'ın ölümü arasında illiyet bağı bulunduğunu belirtti. Raporda ayrıca iğneyi yapan hemşire ile işlemde kusur bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, aile ve sonraki adımlar:

Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Aile ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Avukatın değerlendirmesi:

Maktulün avukatlarından Av. Ferhat Kurt, adli tıp raporunun dosya açısından önemli olduğunu; raporda, yapılan işlemin tıp kurallarına aykırı olduğunun, enjeksiyonun doktor direktifi olmadan yapılamayacağının ve ölümü ile enjeksiyon arasında bağ bulunduğunun oy birliğiyle belirtildiğini aktardı. Kurt, hukuki sürecin karar kesinleşinceye kadar titizlikle takip edileceğini söyledi.

Olayın geçmişi:

İddialara göre olay, üç yıl önce Gaziantep'teki Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. Trafik kazası sonrası tedavi gören ve dizine platin takılan Abdurrezzak Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımda takip edildiği ve yakınlarının düzenli ziyaretleriyle bilindiği belirtildi. Baysal'ın bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından, başka bir hastaya ait ve kas gevşetici olduğu öne sürülen bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Önceki duruşmalarda tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra öldüğünü ifade etmişti.

İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu

İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...
images

Çanakkale'de hafta boyu süren huzur uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gerze'ye yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Talas'ta tramvay son durağı yakınında 7 bin metrekarelik ticari arsa yatırımcı bekliyor

Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali