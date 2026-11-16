Adliye çalışanlarına sağlıklı başlangıç: sigarayı bırakanlara sertifika verildi

Kırklareli Adliyesi'nde sigarayı bırakma başarısı kutlandı

Kırklareli Adliyesi'nde yürütülen Yerinde Sigarayı Bırakma programına katılarak sigarayı bırakmayı başaran adliye personeli için sertifika töreni düzenlendi. Programın amacı personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmaktı.

Programın içeriği ve destek süreci:

Programa, Kırklareli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Sigara Bırakma Polikliniği tarafından sağlık desteği sağlandı. Katılımcılara sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı ve sigarayı bırakma sürecinde gerekli yönlendirme ile destek verildi.

Tören ve yapılan vurgular:

Programı başarıyla tamamlayarak sigarayı bırakan personele sertifikaları, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Kırklareli Merkez TSM Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Uzman Doktor Sermin Günay tarafından takdim edildi. Törende, sigarayı bırakmayı başaran personelin çabası takdir edilirken sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve tütün kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Gerçekleştirilen programla kurum içinde sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturulması ve çalışanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

KIRKLARELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖZKAN LEVENT TAŞKOPARAN İLE KIRKLARELİ MERKEZ TSM SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ HEKİMİ UZMAN DOKTOR SERMİN GÜNAY TARAFINDAN KATILIMCILARA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.