Toplantı gerçekleştirildi:

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde yürütülen "Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Geçici Koruyucu Aile Projesi Tanıtım ve Paydaş Toplantısı düzenlendi. Toplantı, korunma ihtiyacı bulunan çocukların güvenli ve destekleyici bir aile ortamında yetişmelerini sağlama amacına odaklandı.

Yetkililerin vurguları:

Programda konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, çocukların güvenli ve sağlıklı bir aile ortamında yetişmesinin toplumsal öncelik olduğunu belirtti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise koruyucu aile hizmetinin toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk açısından taşıdığı önemi ifade etti. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da aile odaklı bakım modellerinin çocukların gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti.

Eğitim ve hedefler:

Program kapsamında Prof. Dr. Ergün Hasgül, "Aile Odaklı Hizmetler Bağlamında Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" başlıklı, iki oturumdan oluşan bir eğitim verdi. Eğitimde uygulama esasları, aile temelli bakım modelleri ve paydaşlar arası koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı.

Öncelikli alanlar:

Toplantıda özellikle korunma ihtiyacı bulunan 0-6 yaş grubundaki çocukların aile yanında bakım hizmetlerinden yararlanmasının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca geçici koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması, toplumsal farkındalığın yükseltilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleri açıklandı.

Toplantı, ilgili kurum ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımını sağlamayı ve aile temelli bakıma geçiş sürecini hızlandırmayı amaçlayan adımların planlanmasıyla sona erdi.

ERZURUM’DA, KORUNMA İHTİYACI BULUNAN ÇOCUKLARIN GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ BİR AİLE ORTAMINDA YETİŞMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GEÇİCİ KORUYUCU AİLE PROJESİ TANITIM VE PAYDAŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.