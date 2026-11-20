Erzurum'da çocuklar valilikte taleplerini iletti

Erzurum İl Çocuk Hakları Komitesi adına, 170 üyesi bulunan komiteyi temsilen seçilen çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Görüşmede komitenin yürüttüğü çalışmalar ve çocukların gündelik yaşamlarını ilgilendiren konular hakkında bilgi verildi.

Ziyarete, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut de katıldı. Toplantı, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların taleplerinin doğrudan iletilmesi amacıyla gerçekleşti.

bildirge ve mektupların sunumu:

Çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliğinde hazırlanan 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'ni Vali Baruş'a takdim etti. Ayrıca çocuklar geleceğe ilişkin dilek ve beklentilerini içeren mektuplarını da yetkiliye sundu.

çocukların talepleri ve hak vurgusu:

Buluşmada katılımcılar, dijital ortamda güvenlik ve iklim kriziyle mücadele gibi alanlarda görüş ve çözüm önerilerini paylaştı. Toplantıda, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olma, karar alma süreçlerine katılma ve görüşlerini karar vericilere doğrudan iletme haklarının önemi öne çıkarıldı.

Vali Aydın Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de tüm çocukların bu özel gününü kutladı.

ERZURUM İL ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ ÜYELERİ, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’U ZİYARET EDEREK 27. ULUSLARARASI ÇOCUK FORUMU BİLDİRGESİ’Nİ TAKDİM ETTİ.