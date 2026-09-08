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Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da boşanma davası sonrası adliye önünde başlayan tartışma tabanca, döner bıçağı ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü; 1 ölü, 5 yaralı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olayın gelişimi:

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aile, Adana Adliyesi'nde devam eden boşanma davasından çıktıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar olay yerinden 2 otomobil ve 1 motosiklet ile uzaklaştı. Bulvar üzerinde tekrar durmalarıyla kavga şiddetlendi; tarafların birbirlerine tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırdığı bildirildi.

Yaralılar ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Cebrail Timi tabancayla vurularak yaşamını yitirdi, 5 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polisin çalışması ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kavgaya karışan şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda, 01 EK 022 plakalı otomobilin bagajında çok sayıda bıçak ve sopa bulundu.

Soruşturma sürüyor; polis ekipleri olayın çıkış sebebini ve kavgaya karışan diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA’DA BOŞANMA DAVASINDAN ÇIKAN İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI, SOPALI VE DÖNER BIÇAKLI KAVGADA...

ADANA’DA BOŞANMA DAVASINDAN ÇIKAN İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI, SOPALI VE DÖNER BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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