Ağaca asılı kalan otomobilde iki kişi yaralandı

Kayseri'de araç ağaca çarparak asılı kaldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak ağaca çarptı ve kısa süreliğine ağacın üzerinde asılı kaldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre Uğurevler Mahallesi Hasan Ali Kilci Caddesi üzerinde 34 RP 1845 plakalı otomobil ile 38 FL 522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 FL 522 plakalı araç yoldan çıkarak ağaca çarptı ve asılı halde kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre E.A.Ç. (27) ve M.A. (73) isimli iki kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Esnafın müdahalesi ve soruşturma:

Kazayı gören cadde üzerindeki esnaf, yaralılara yardım etti. CGS Motor personeli Can Yaşar ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yaptıklarını ve yaralılara destek verdiklerini belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri olayın oluş biçimini incelemeye devam ediyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOLDAN ÇIKARAK AĞACA ÇARPTI.