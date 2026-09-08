Tarihi atmosferde meclis: Tlos Antik Kenti'nde 9 madde oy birliğiyle

Meclis toplantısı Tlos Antik Kenti'nde yapıldı:

Seydikemer Belediyesi, Eylül ayı olağan meclis toplantısını binlerce yıllık geçmişe sahip Tlos Antik Kentinin tarihi atmosferinde gerçekleştirdi. Toplantıya Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli başkanlık etti ve gündemde yer alan 9 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis oturumunda kararların tamamının oy birliğiyle kabul edildiği belirtilirken, toplantıya meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşların da katıldığı aktarıldı. Başkan Akdenizli toplantının ardından yaptığı açıklamada bu adımın önemli bir farkındalık çalışması olduğunu vurguladı.

Tlos'un aydınlatması ve gece turizmine etkisi:

Başkan Akdenizli, Tlos Antik Kenti’nin bölge turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve antik kentin gece aydınlatma projesine değindi. Aydınlatma çalışmalarının GEZ Projesi kapsamında elde edilen enerjiyle gerçekleştirildiği kaydedildi ve bunun bölgedeki gece turizmine hareketlilik getireceği ifade edildi.

Akdenizli, restore edilen amfiteatrla ilgili şunları söyledi: "Buradaki amfiteatr tamamen kendi orijinal taşları kullanılarak yenilendi. Akşam aydınlatmasıyla birlikte Tlos çok daha farklı ve güzel bir görünüme kavuştu. Gece müzeciliği ve gece turizminin bölgemize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz".

Belediye başkanı aydınlatma ve restorasyonun, antik kentin sadece gündüz değil akşam saatlerinde de ziyaretçi çekmesinin önünü açacağını belirtti; bunun yerel ekonomi ve tanıtıma olumlu yansıyacağına dikkat çekildi.

Kültürel belediyecilik ve ilçenin tanıtımı:

Toplantı vesilesiyle yapılan açıklamalarda, Seydikemer Belediyesi olarak antik bir mekânda meclis gerçekleştirmenin hedefinin kültürel farkındalık yaratmak olduğu tekrarlandı. Akdenizli, "Seydikemer Belediyesi olarak ilk defa bir antik kentte meclis toplantısı gerçekleştirdik. Meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da toplantımıza katıldı. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve temizlik hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Akdenizli, kültürel belediyeciliğe verdiği önemi şu sözlerle açıkladı: "Biz Seydikemer’in hizmetkarı olmaya, Seydikemer’e hizmet etmeye geldik. Belediyecilik sadece çöp toplamak, yol yapmak değildir. Bunun yanında kültürel belediyecilik de çok önemli. Bugünkü toplantımızın da kültürel belediyecilik anlamında bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum".

Akdenizli son olarak Seydikemer’in doğal, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olduğunu belirterek, "Seydikemer çok yeni bir ilçe olmasına rağmen denizinden yaylasına, doğasından tarihine, tarımından diğer birçok değerine kadar çok sayıda bileşeni bir arada barındırıyor. Biz de bu tür farkındalık çalışmaları yaparak ilçemizi tanıtmaya ve Seydikemer’in değerlerini daha geniş kitlelere duyurmaya devam edeceğiz" ifadesiyle tanıtım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

SEYDİKEMER BELEDİYESİ MECLİSİ TLOS ANTİK KENTİ’NDE TOPLANDI