Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3351 +0,13%
Bist 14.134,24 -0,12%
Altın Gram 6.927,01 -0,67%
EUR/USD 1,1621 -0,03%
Brent Petrol 98,53 +2,34%
--°

Tarihi atmosferde meclis: Tlos Antik Kenti'nde 9 madde oy birliğiyle

Seydikemer Belediyesi Eylül meclisini Tlos Antik Kenti'nde düzenledi; 9 madde oy birliğiyle kabul edildi ve yeni gece aydınlatması turizmi canlandıracak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:13

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Tarihi atmosferde meclis: Tlos Antik Kenti'nde 9 madde oy birliğiyle

Meclis toplantısı Tlos Antik Kenti'nde yapıldı:

Seydikemer Belediyesi, Eylül ayı olağan meclis toplantısını binlerce yıllık geçmişe sahip Tlos Antik Kentinin tarihi atmosferinde gerçekleştirdi. Toplantıya Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli başkanlık etti ve gündemde yer alan 9 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis oturumunda kararların tamamının oy birliğiyle kabul edildiği belirtilirken, toplantıya meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşların da katıldığı aktarıldı. Başkan Akdenizli toplantının ardından yaptığı açıklamada bu adımın önemli bir farkındalık çalışması olduğunu vurguladı.

Tlos'un aydınlatması ve gece turizmine etkisi:

Başkan Akdenizli, Tlos Antik Kenti’nin bölge turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve antik kentin gece aydınlatma projesine değindi. Aydınlatma çalışmalarının GEZ Projesi kapsamında elde edilen enerjiyle gerçekleştirildiği kaydedildi ve bunun bölgedeki gece turizmine hareketlilik getireceği ifade edildi.

Akdenizli, restore edilen amfiteatrla ilgili şunları söyledi: "Buradaki amfiteatr tamamen kendi orijinal taşları kullanılarak yenilendi. Akşam aydınlatmasıyla birlikte Tlos çok daha farklı ve güzel bir görünüme kavuştu. Gece müzeciliği ve gece turizminin bölgemize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz".

Belediye başkanı aydınlatma ve restorasyonun, antik kentin sadece gündüz değil akşam saatlerinde de ziyaretçi çekmesinin önünü açacağını belirtti; bunun yerel ekonomi ve tanıtıma olumlu yansıyacağına dikkat çekildi.

Kültürel belediyecilik ve ilçenin tanıtımı:

Toplantı vesilesiyle yapılan açıklamalarda, Seydikemer Belediyesi olarak antik bir mekânda meclis gerçekleştirmenin hedefinin kültürel farkındalık yaratmak olduğu tekrarlandı. Akdenizli, "Seydikemer Belediyesi olarak ilk defa bir antik kentte meclis toplantısı gerçekleştirdik. Meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da toplantımıza katıldı. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve temizlik hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Akdenizli, kültürel belediyeciliğe verdiği önemi şu sözlerle açıkladı: "Biz Seydikemer’in hizmetkarı olmaya, Seydikemer’e hizmet etmeye geldik. Belediyecilik sadece çöp toplamak, yol yapmak değildir. Bunun yanında kültürel belediyecilik de çok önemli. Bugünkü toplantımızın da kültürel belediyecilik anlamında bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum".

Akdenizli son olarak Seydikemer’in doğal, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olduğunu belirterek, "Seydikemer çok yeni bir ilçe olmasına rağmen denizinden yaylasına, doğasından tarihine, tarımından diğer birçok değerine kadar çok sayıda bileşeni bir arada barındırıyor. Biz de bu tür farkındalık çalışmaları yaparak ilçemizi tanıtmaya ve Seydikemer’in değerlerini daha geniş kitlelere duyurmaya devam edeceğiz" ifadesiyle tanıtım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

SEYDİKEMER BELEDİYESİ MECLİSİ TLOS ANTİK KENTİ’NDE TOPLANDI

SEYDİKEMER BELEDİYESİ MECLİSİ TLOS ANTİK KENTİ’NDE TOPLANDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belediye üretimden sofraya uzanan besi çiftliğini hizmete açtı
images

Modern yaşam erkeğin üreme sağlığını nasıl zorluyor
images

Yılmaz'tan küresel adalet ve diaspora çağrısı: medeniyetimiz antisemitik değildi...
images

SEKA’nın kurumsal hafızası beş bin belgeyle dijitale taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de çocukların ilk adımı: Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi açıldı

Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

Görele'de görevli din görevlisi dereye uçan araçta hayatını kaybetti

Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı