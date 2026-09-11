Adliye çıkışı kavga: roman aileler arasında üç tutuklama

Duruşma sonrası adliye önünde çıkan silahlı kavga

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 8 Eylül'de, bir duruşma sonrası adliye önünde iki Roman aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dava konusu ilişkin taraflar ve yaşananlar emniyet kayıtlarına geçti.

Olayın gelişimi:

Bilirkişi kaydına göre, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda gerçekleşen kavgaya konu olan ilişki, 17 yaşındaki B.G.G. ile 25 yaşındaki Hasan T. arasında geçmişte yaşandı. Çiftin ayrılmasının ardından B.G.G.'nin ailesi Hasan T.'den şikayetçi oldu ve "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan dava açıldı. Dava duruşmasının bitmesinin ardından adliye dışında taraflar arasında sözlü tartışma çıktı; iddialara göre taraflar birbirlerine küfür etti.

Tartışmanın alevlenmesiyle kavgaya dönüşmesi kısa sürdü. Olay sırasında, karşı taraftan Hüseyin T. (28) yanında bulundurduğu bıçakla Hasan T., Ahmet T. (18) ve Behlül T. (44)'yi yaraladı. Bu müdahaleye karşılık olarak Ahmet T. tabancayla ateş etti; açılan ateş sonucu Cebrail Timi (37), Cem G. (21) ve Hüseyin T. vuruldu. Başından ve göğsünden vurulan Cebrail Timi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltı, adli süreç ve tutuklama:

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı; tedavileri sonrasında taburcu edilenler de oldu. Olayla ilgili soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği yürüttü.

Soruşturma kapsamında kavga sırasında tabancayı kullandığı belirlenen Ahmet T., kardeşi Hasan T. ile bıçak kullanan Hüseyin T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin kavgaya ilişkin olarak "küfürleşme" tartışmasının sebep olduğunu söyledikleri kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri delil toplama ve olayın seyriyle ilgili ifadeleri değerlendiriyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN AHMET T. (ARKADA), HASAN T. (ÖNDE) VE HÜSEYİN T. ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.