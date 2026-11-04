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Adliye koridorlarında iz bırakan duruşma: Ela Rümeysa Cebeci ikinci kez hakim karşısında

Sunucu Ela Rümeysa Cebeci, yargılandığı davanın ikinci duruşmasına geldi; Sadettin Saran vareste tutulma kararı nedeniyle duruşmaya katılmadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adliye koridorlarında iz bırakan duruşma: Ela Rümeysa Cebeci ikinci kez hakim karşısında

Adliye koridorlarında iz bırakan duruşma: Ela Rümeysa Cebeci ikinci kez hakim karşısında

Sunucu Ela Rümeysa Cebeci, hakkında açılan ve kamuoyunun dikkatini çeken davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. Cebeci, savunma için duruşma salonunda hazır bulundu.

Davada ele alınan suçlama:

Dava dosyasında yer alan iddianamede, Cebeci hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlaması yer alıyor. İlk duruşmada da dosyanın kapsamı ve iddialar tartışılmış, tarafların savunmaları alınmıştı.

Sadettin Saran'ın duruşmalardan vareste tutulması:

İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, mahkemeye yaptığı başvuruda duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti ve Saran ikinci duruşmaya katılmadı. Bu karar, davanın ilerleyen aşamalarında tanık ve taraf dinleme süreçlerini etkileyebilir.

Duruşma sürecinde taraf avukatlarının talepleri, delil durumları ve yargılamanın akışı mahkemece değerlendirilmeye devam edecek. Kamuoyunda yakından takip edilen dosyada bir sonraki duruşma tarihine ilişkin gelişmeler mahkeme tutanaklarıyla belirlenecek.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, &#039;Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama&#039; suçundan...

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci duruşmaya gelmedi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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