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Yağmur sonrası yeniden sahada: Eyüpspor kupa maçında Fethiyespor'u 4-2 yendi

28 Ekim'de yağmur nedeniyle yarıda kalan maç bugün tamamlandı; Eyüpspor, Pintor ve El Yamiq'in golleriyle 4-2 üstünlük sağlayıp 4. tura çıktı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yağmur sonrası yeniden sahada: Eyüpspor kupa maçında Fethiyespor'u 4-2 yendi

Yağmur sonrası tamamlanan maçta Eyüpspor 4-2 kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kapsamında 28 Ekim'de yoğun yağmur nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı bugün tamamlandı. Karşılaşmayı Eyüpspor 4-2'lik skorla kazanarak 4. tura yükseldi. Müsabaka Fethiye İlçe statunda oynandı ve hakem triosu Birkan Altındaş, Tuncay Ercan, Yusuf Şimşek olarak kayıtlara geçti.

Maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmada gol perdesi 20. dakikada Pintor ile açıldı. Fethiyespor penaltıdan Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle 36. dakikada skoru dengeledi, ilk yarıyı ise 45. dakikada El Yamiq'in golüyle Eyüpspor 2-1 önde tamamladı. İkinci yarının başında 47. dakikada Sadia farkı ikiye çıkarırken, 53. dakikada Sabiri skoru 4-1'e getirdi. Fethiyespor'da 74. dakikada İrfan Akgün takımına umut verse de maç 4-2 sona erdi.

Kadrolar, teknik ekip ve kartlar:

Fethiyespor kadrosunda kaleci Miraç Göktürk Özel yer aldı. Sahaya çıkan diğer oyuncular: Mert Apat, Yusuf Türk, Hüseyin Eray Karataş (Berkay İşcan dk. 85), İrfan Akgün (Fatih Ok dk. 85), Mehmet Kaan Türkmen (Jamal Camcı dk. 80), Fatih Kurucuk, Okan Dernek, Kerem Pala (Eren Erdoğan dk. 69), Ramazan Çevik, Deniz Erdoğan (İsmail Erdoğan dk. 46). Teknik direktör: Mustafa Ceviz.

Eyüpspor'da ise kaleci Moldovan ve savunmada Arda Yavuz (Jules dk. 46), Anıl Yaşar, El Yamiq (Kutlay Şatlı dk. 84), da Costa (Yiğit Demir dk. 89) forma giydi. Orta sahada Yusuf Barası, Pintor (Sabiri dk. 46), Raux-Yao; hücumda Hamza Yiğit Akman, Talha Ülvan (Sadia dk. 46), Mete Kaan Demir (Musa Eren Karakaş dk. 76) görev aldı.

Maçta sarı kart görenler Fethiyespor'dan Okan Dernek ve İsmail Erdoğan oldu.

Eyüpspor'un erken golü ve ikinci yarıdaki hızlı cevapları, turu getiren belirleyici unsurlar olarak öne çıktı. Fethiyespor ise penaltı ve sonradan gelen golle dirense de rakibin ikinci yarıdaki etkinliği galibiyeti getirdi.

KUPADA FETHİYESPOR, EYÜPSPOR&#039;A 4-2 MAĞLUP OLDU

KUPADA FETHİYESPOR, EYÜPSPOR'A 4-2 MAĞLUP OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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