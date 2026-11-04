Bir hafta sonra düüğünü vardı: Aydın'ı yasa boğan kaza

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti. Genç kızın bir hafta sonra düğünü olacağı, sabah saatlerinde yakınlarıyla birlikte gelin gireceği evi temizlemek için Denizli'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 749 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçti ve yol kenarına savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Safiye Kaymakçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç içindeki diğer yolcular H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gelin hazırlığı ve planlanan tören:

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı’nın önceki gün resmi nikâhının kıyıldığı, asıl düğünün ise 14-15 Kasım tarihlerinde Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü’nde yapılmasının planlandığı belirtildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kızın Köşk Akçaköy köyüne gelin gideceği ve damadın işi nedeniyle çiftin Denizli'de yaşamayı planladığı öğrenildi. Genç kadının çeyizini düzenlediği ve sabah saatlerinde yakınlarıyla birlikte gelin gireceği evi temizlemek için köyden Denizli'ye yola çıktığı bildirildi.

Safiye Kaymakçı’nın ölümü, bölge halkında derin üzüntüye neden oldu.

AYDIN'IN KUYUCAK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TOFAŞ OTOMOBİLİN, REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SAFİYE KAYMAKÇI'NIN BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜN OLDUĞU VE DENİZLİ'DEKİ GELİN OLACAĞI EVİ TEMİZLEMEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.