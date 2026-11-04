Battalgazi bulvarında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, taraflardan M.A. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesine kaldırdı. Yaralının durumuyla ilgili sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler olay sırasında tamamlandı.

Soruşturma ve gözaltı:

Polis ekipleri olayda adı geçen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, kavgaya neyin sebep olduğunu belirlemek için görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtları üzerinde inceleme yapıyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte konunun netleşeceğini ve gerekli hukuki işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

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